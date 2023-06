Røde djevler: Jan Vertonghen, legitim bekymring eller begrenset ledelse?

De røde djevlene begynner sin junidiptyk mot Østerrike lørdag kveld. Kvalifisering til EM 2024 Timothy Castagne (bak til høyre), Ugyldig fase (på sentralt hengsel) ogArthur teater (venstre-bak) Til forsvar henger et uberegnelig spørsmålstegn over hodet John Vertonghen.

Totalt 154 valg for 147 landskamper, hvor venstrehendten har hatt ledende roller i vårt svart-gul-røde utvalg siden juni 2007s nederlag mot Portugal (1-2). 16 år, for alltid. Desperate nederlag, overdådige seire, armbindet, tredjeplassen i verdenscupen 2018 eller smellen i verdenscupen fire år senere: han vet nesten alt. Profesjonell, pliktoppfyllende, alltid rolig og modig, han har erfaring. Sistnevnte er visuelt mer nyttig Domenico TedescoDen nye kapteinen på Djevelens skip.

I 36, fra slutten av april, Superjohn Før han returnerte hjem til Sporting Anderlecht, spilte han i Ajax Amsterdam (2006-2012, over 200 kamper), Tottenham Hotspur (2012-2020, over 300 kamper), Benfica (2020-2022). Vertonghen Fornøyd med å nyte slutten av livet i fred, han kan ha spilt det ut som en «dilateant». Men hans sanne karakter blir avslørt for femtende gang: den innfødte i Saint-Nicolas kjemper, henger, prøver å bringe sin ekspertise til den yngre, noe som beviser mer enn videobildene avslører i løpet av sesongen.