Røde djevler: Slik skal Domenico Tedescos første startende XI mot Sverige se ut

jeg erHan starter de røde djevlenes EM 2024-kvalifiseringskampanje mot formidable motstander Sverige denne fredag ​​kveld. Den første kvalifiseringen, men den første for Domenico Tedesco som kaptein for vårt landslag. Hvem sier at det første spillet er den første base elleve? Uunngåelig får vi se nye ansikter!

Domenico Tedesco bør velge et 3-manns forsvar som ligner på Roberto Martinez-tiden. Et system djevlene allerede kjenner og gitt den siden vi får, virker det uunngåelig.

Blant de tre midtforsvarerne må vi finne Vertonghen, som beholder trenertilliten, som takket være sin erfaring sammen med Arthur Thiet er essensiell i Rennes og blir mer og mer sjef. Til høyre kunne den tyske treneren velge Geno Debast, som har hatt et godt løp med Anderlecht.

Sider: Forvirring

På flankene vil Thomas Meunier, som har trengt rytme i flere måneder i Dortmund, uten tvil være fraværende. Så det er tre spillere igjen for to plasser. Vi kan anta at Tedesco vil velge Castagne til høyre og Carrasco til venstre. Men det er også mulig at han gir en sjanse til selgerne, som lett kan gjøre hele høyresiden…

På midtbanen må vi finne Onana og Lavia. Begge spillerne har utmerket seg i Premier League og vil være en solid og komplementær midtbanespiller.