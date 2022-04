Røde flammer i Kosovo for å holde press på Norge (direkte video kl. 20.00)

The Red Flames vil spille i Kosovo (20:00) tirsdag i Pristina, deres åttende kvalifiseringskamp for verdensmesterskapet for kvinner i 2023 i Australia og New Zealand. Som nummer to i sin gruppe ved siden av Norge, må belgierne vinne for å fortsette å sikte mot førsteplassen i gruppen, som tilsvarer direkte kvalifisering.

Sju dager senere er Belgia, som ligger på 20. plass i FIFA, tre poeng bak Norge, med totalt 16 poeng. Polen følger etter med 14 enheter. Vinnerne av hvert av de ni lagene vil kvalifisere seg direkte til verdenscuppen. Den andre vil konkurrere i sluttspillsrunden. Kvinnemålet til Ives Serneels er enkelt: de slo det 112. landet på FIFA-rankingen, og dominerte 7-0 i første omgang, for å holde presset på nordmennene mot polakkene på tirsdag. Red Flames fikk en god start i april med 0-5-seier over Albania.

Kvalifiseringsrunden avsluttes i september. Flames er vertskap for Norge 2. september, fire dager før avreise til Armenia.

Verdensmesterskapet i 2023 vil samle 32 lag for første gang (i stedet for 24 lag) – inkludert 11 eller 12 europeiske nasjoner – i Australia og New Zealand fra 20. juli til 20. august.

Ives Chernells og teamet hans møtes i juni for å forberede seg til Euro-turneringen som arrangeres i Storbritannia fra 6. til 31. juli.