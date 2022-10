Rode X, det nye lydmerket for podcastere og spillere, lanserer nye mikrofoner

Rode, den australske lydutstyrsspesialisten, har annonsert etableringen av et undermerke for podcastere og spillere. Et stadig flere klientell med økende behov, spesielt når det gjelder kvalitet.

Rode X er det nye merket fra Rode (som ikke så langt etter inspirasjon…) som har som mål å målrette podcastere som en prioritet og også spillere som lydkvalitet er viktig for. Produsenten vil tilby tre nye produkter til start: to mikrofoner og programvare. Unify lar brukere ta opp og mikse opptil 4 USB-mikrofoner og opptil 6 virtuelle lydkilder (nettlesere, musikk, chat …).

En programvare og to mikrofoner

Programvaren, hvis grensesnitt har som mål å være så tydelig og effektivt som mulig, kan fjerne bakgrunnsstøy og forbedre den generelle kvaliteten på lyden ved hjelp av kompressorer og filtre. Unify vil være gratis for alle kjøpere av en Rode X-mikrofon (men ikke en Rode-enhet i det hele tatt), men du må abonnere ellers: omtrent $5 per måned, eller til og med $45 per år.

La oss nå gå videre til mikrofonene, og starter med XDM-100, en dynamisk kardioidmodell med USB-C-tilkobling. Den inkluderer et popfilter, et sjokkfeste og en 3 meter lang skjøteledning. Denne modellen er tilgjengelig for $249, men vil kreve en arm for å fullføre installasjonen.

Den andre mikrofonen er rimeligere ($149): XCM-50 er en kompakt kardioidmodell som også inkluderer et popfilter (men internt, det kan ikke fjernes) og støtdemper. Som en bonus gir Rode X et stasjonært stativ. XCM-50 og XDM-100 gir en frekvensrespons på 20 Hz til 20 kHz. De er kompatible med Windows 10 og macOS 10.12.