Roguebook vil også lanseres på konsollen med en ny helt og PC-oppdatering.

flere måneder senere en vellykket lansering på PC og veldig god mottakelse av publikum (85 % positive meninger om Steam), Abrakams spill roguebook er nå tilgjengelig på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X|S. For å feire denne utgivelsen slutter en ny helt seg til den originale kvartetten: fugoroMerchant of Wonders.

Også kjent som samlereventyrer, piratkaptein, tyvfrosk… Fugoro er en mystisk havmann og den som er ansvarlig for katastrofen som involverte roguebook. Han bærer en stor ryggsekk fylt med skatter og magiske mynter, men viser seg å være overraskende smidig med staben som er i stand til å markere fiendene sine. Kombiner Fugoros kort med kortene til andre helter for å bygge nye dekker og finn kombinasjonene som vil overgå roguebook !

Eksklusivt for PC-spillere, en ny oppdatering gir også en konkurransedimensjon til roguebook med et system med daglige online turneringer. 2 ganger om dagen roguebook det vil ha en identisk standardform for alle spillere. Vær den første til å slå roguebookeller bla gjennom den Kart for å få flest poeng. bare du 1Ahem test konto!