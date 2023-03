Roisland leder Norge til seier på stafetten med pokalen etter Frankrike. Italia er fjerde

Nok en flott prestasjon fra den blå kvartetten som endte på fjerde plass i de fire første etappene av sesongen, og gikk glipp av en pallplass på grunn av noen for store omlastinger.

Den siste kvinnestafetten for en sesong finner sted i Östersund, hvor Italia vinner verdensgull og med tre forskjellige vinnernasjoner (Sverige, Norge og Frankrike) har ingen nasjon vunnet alle tre verdenscupprøvene. Azzurri har nådd pallen to ganger med to tredjeplasser i verdensmesterskapet, i motsetning til Oberhoff, ikke medregnet Hannah Auchenthaler, som hvilte i søndagens massestart, men er i samme formasjon som Ruhbolding med Bassler og Komola. Den første og tredje brøken er reversert.

En Lou Jeanmonnot (0 + 1) tar forbi i siste omgang og tar skyteseksjonen 10 sekunder foran en stående fartslærende Rebecca Bassler (0 + 0). På 12 sekunder er en gruppe skiskyttere bestående av Emma Lunder (0+2), Arnekliev (0+2), Hettich (0+2) og Persson (0+1) i kaotisk utstyr og ser Magnussen falle. Blant de forventede lagene rykket Sveits et minutt etter en moderat omgang av Elisa Kasper (0 + 1).

Den første økten i andre divisjon ser Chloe Chevalier lade opp skiene og prøver å komme ut med den perfekte spilleren. Kebinger, som ville tape runden, var 6 sekunder bak Leanne og Moser, 12 sekunder etter lading. Dorothea passerte franskmannen på andre omgang, mens Kebinger nådde skuddpunktet ti sekunder bak. Tysk (0+0) er perfekt, og drar fordel av Blues to raske reloads og Knights reload. Ved avkjøringen var Kebinger 6 sekunder foran Wierer (0+2), 15 foran Chevalier (0+2) og 19 foran norske Lien (0+1). En dårlig splitt fra Magnusson (0+5) reduserer Sverige til 56 sekunder.

Weir tar seg raskt til Kebinger, som følger det italienske toget, med Solo Chevalier som vinner med sekunder. I den andre utvekslingen er Tyskland 4 tideler foran Italia, 6 foran Frankrike og 10 foran Norge. Østerrike (0+1) er 30 sekunder unna, de andre ett minutt.

Voigt, Colombo, Comola og Tandrevold kom raskt sammen og nordmenn, tyskere og franskmenn ryddet opp. Østerrikske Steiner, tsjekkiske Davydova, ukrainske Blashko og Elvira Oberg over femti sekunder. På noten var Dantrevold (0+0) og Voigt (0+0) umiskjennelige, mens Caroline Colombo (0+2) var 22 sekunder bak med to skudd på mål. Reload brukes av Gomola (0+3), Italia forlater sonen etter 40 sekunder. Følgere overskred min.

Ved siste børs er Norge 2 sekunder foran, 18 foran Frankrike og 55 foran Italia.Sverige er 1 minutt og 16 sekunder bak Tsjekkia. Etter kun én omlasting på bakken var det Roisland som ledet saken. Anais Chevalier, bruker to, er 22 sekunder og Herrmann, 3, er på 25,1. Vitozzi, riktignok med straffe, nærmer seg pallen, 47 sekunder foran Norge og 22 sekunder foran tredjeplassen. Hanna Oberg brakte Sverige ned til minuttet med 5/5.

Roisland (0+1) slapp løs og tok ikke feil i den siste polygonen, og holdt 23 sekunder foran Anais Chevalier (0+2) og 38 sekunder foran Herrmann (0+5). Vitozzis (0+2) reload setter henne 10 sekunder foran tyskeren, mens en reload setter Hannah Oberg (0+1) på 1.10.9.

Stillingen ble satt i siste runde og på målstreken slo Norge (0+4) verdenscupvinnerne i stafett for kvinner Frankrike (0+7) med 15,2 sekunder. Tyskland (0+7) er tredje med 27,2 sekunder, fulgt av Italia (0+7) med 49,0 sekunder. Femte til Sverige (0+10) på 1.10,9 og sjette til Østerrike (0+3) på 1.53,8.