Roland-Carros: Belgiske Janevska ble overveldet av følelser

MAryna Chanevska (WTA 89) var emosjonell i Paris mandag etter å ha tapt mot Yulia Putintseva (WTA 58) i første runde på Roland Garros. Beseiret 7-5, 7-6 (7/3), forble den 29 år gamle Odessa-innfødte i tårer i lang tid før hun forlot banen for å krysse armene over leiren og hilse på publikum. , som for å huske denne dagen veldig godt.

«I boksen var det familien hennes, vennene hennes… Foreldrene hennes hadde kommet fra Ukraina og hun hadde ikke sett dem på et år,» forklarte treneren hennes, Geoffrey Verestraten, til Belga-byrået. «De bor fortsatt der, i et land i krig. Du kan forestille deg hva det betyr for henne.»

Marina Zaniewska nevnte det også på sin egen måte på en pressekonferanse. Og hun ble håpefull om fremtiden. «Alle var der for meg. Dette er noe utrolig. Vi er i Frankrike, men jeg føler at jeg er hjemme. Jeg vet ikke hvor mange flere Roland-Carros jeg kommer til å spille. Det kan være min siste.