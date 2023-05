Roland-Carros: Faller til 670., Pouille bestiller plass i hovedtrekningen

Følelsen var så sterk på slutten av kampen at Paul ble overveldet av tårer i stolen, det samme var kona Clemens på tribunen på Court 14.

«Det er en god følelse når jeg ser all min familie, venner og folk på banen på slutten av kampen. Det er en befrielse, la alle følelser gå litt, sier han, og øynene strålte fortsatt. Følelsene var så sterke, jeg har ikke så mye å si… 2017 (året han vant Davis Cup med det franske laget, red.anm.), det er så langt unna… Det er så lenge siden jeg opplevde det . Det var over alt annet.»

Denne kvalifiseringen til hovedtrekningen «representerer alt jeg la inn i racketen på slutten av dette året (2022), og det gir meg trøst i tanken på at jeg fortsatt har mye å gi og gjøre i denne sporten,» sa Pouille. «Fremfor alt har det å kvalifisere seg til en Grand Slam-turnering alltid en god betydning for nivået vi spiller på, fortsetter han. Jeg er veldig stolt av meg selv, veldig glad i dag, for meg selv og for alle som har hjulpet meg. Det har vært måneder prøver å komme tilbake.»

I begynnelsen av kampen, og til tross for den ubetingede støtten fra det parisiske publikum, var Pouille overveldende: han vant ikke en eneste head-to-head i det første settet.

Mørke år

I den andre utlignet han poengsummen og ledet ved pause 5 kamper til 3. Han utlignet deretter for et sett hele runden, men klarte ikke å hindre Rodiono fra å bryte. Østerrikeren droppet imidlertid settet i et fullstendig skjevt siste servicespill med tre dobbeltfeil på rad, inkludert en på settpunkt.

Pouille gikk deretter solo i det avgjørende settet for å vinne om litt over to timer. En seier tilsvarer en plass i hovedtrekningen, hvor trekningen ble gjennomført tidlig på ettermiddagen.

Som 29-åring prøver franskmannen, en tidligere topp 10, å gjenvinne sin beste form etter mørke år (skader og depresjon) som har kastet ham ned i dybden av rangeringen. Han fikk en invitasjon til å delta i kvalifiseringen til Roland-Carros.

«I dag prøver jeg å få mest mulig ut av det og jeg er sikker på at jeg ikke alltid tenker på hva som skjer videre. Det er viktig å nyte øyeblikket og nyte det litt,» smiler han.

Bowle er semifinalist i Australian Open 2019, og har ikke avansert forbi den første runden i en Grand Slam-turnering siden tapet i andre runde av 2019 US Open.

Han har ikke vunnet en kamp på ATP-touren siden han tapte i andre runde av Masters 1000 i Madrid i mai 2022, og har kun spilt på Challenger-kretsen i år, hvor han har vunnet bare tre kamper mot fire tap.