Rollelisten til The Sand avsløres i videoen

En helt ny trailer er ute i dag som kaster litt lys over psykologien og dybden til de mangfoldige og komplekse karakterene. Sang.

I denne videoen forklarer hver av dem hvorfor de kom til Glory Island for å delta i Prismatic Spiritual Retreat. Bli med dem på deres skremmende reise for å lære hvordan sinnet deres fungerer og hvordan mørket stikker dypt i dem. Og skuespillerne som dekker dem avslører for første gang hva de følte for å bringe disse karakterene til live.

Med Jessica Pryor i hovedrollen Siobhan WilliamsPå forespørsel fra venninnen Kim Mallory drar Glory til Glory Island for å delta i et åndelig tilfluktssted. Kira Clavel) Jess tar gjerne noen dager fri fra byen, fra det stressende livet sitt, så vel som fra yrkeslivet.

Nysgjerrig av natur og villig til å prøve nye opplevelser, er han villig til å jobbe med seg selv om en traumatisk hendelse i ungdommen, som han deler med Kim. Hun vet imidlertid ikke at hun er tvunget til å tenke på nye måter å unnslippe grusomhetene som venter henne.

Helt siden hun først hørte om Tyler Anton (som spilte Adam Millard), Kim ventet bare på én ting: å delta i dette åndelige tilfluktsstedet. Siden den gang har hun blitt Tylers student og føler seg mer levende enn noen gang. Hun er veldig takknemlig for ham for at hun lot og oppmuntret Jess til å ringe. Men er han virkelig den mektige, åndelige lederen og healeren han hevder å være?

Når det gjelder Tyler, er øya hans urolige mors arv. Nå er han klar til å ønske en liten gruppe disipler velkommen på en transformativ reise inn i hjertet av prismevitenskapen. Det er på tide for ham å sette sitt preg på verden og kanskje til og med universet.

Hannah Wilson (skuespillerinne Emily Tennant) er glade for å ønske deltakere velkommen til dette åndelige tilfluktsstedet. Hun har brukt de siste månedene som Tylers høyre hånd.

Maya Kalani (stemt av Nicole Anthony) er på øya fordi dette åndelige tilfluktsstedet er det første trinnet i å møte fortiden hennes og dermed helbrede fra sårene hennes. Hun møtte Tyler, som visste hvordan han skulle se gjennom hennes skjulte smerte, og ønsket henne velkommen til sin side. Hun har en eksepsjonell karakter og ånd.

Siden han møtte Tyler, Sonny Chondi (Praneet Akila) bestemte seg for å fokusere energien (og noe av familieformuen) på å utvikle prismevitenskap. Det er hans sjanse til å endelig finne mer mening i livet sitt og gi slipp på brutte løfter og selvdestruksjon.

Det er mange karakterer knyttet sammen som alle har sine egne grunner for å komme til denne øya. Dette åndelige tilfluktsstedet er en sammenhengende reise som vil avsløre styrker og svakheter til hver besøkende på Glory Island.

Sang, Xbox Series X|S slippes senere i år på PlayStation 5 og PC.