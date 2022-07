Rollemedlem i «Law & Order: Organized Crime» skutt og drept på settet

Serien «Law & Order: Organized Crime» ble sendt på TF1 og opplevde drama under innspillingen av en episode. Et medlem av teamet ble skutt og drept tirsdag 19. juli. Han var en av overvåkingsagentene i bilen. Han er 31 år gammel.

Mens han satt i en bil midt på New York-platået, ble den unge mannen truffet av en kule som drepte ham. Navnet på offeret er ennå ikke frigitt fordi familien til den avdøde ennå ikke er varslet, kan vi lese på jeanmarcmorandini.com.

Vakten ble brakt til sykehus og erklært død ved middagstid (belgisk tid). Ingen er pågrepet så langt.

«Vi er dypt triste og sjokkerte over å høre at et av teammedlemmene våre ble offer for en forbrytelse tidlig i morges og døde som et resultat. Vi fortsetter å «etterforske» med lokal politi. Våre tanker går til familien hans. Og vi ber om at venner respekterer deres privatliv på dette tidspunktet.»En talsperson for NBC og Universal Television sa.

«Law & Order: Organized Crime» spiller for tiden inn sin tredje sesong i New York. Det er en spin-off av «SVU» med Christopher Meloni som Elliot Stabler.