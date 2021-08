Rolling Stones trommeslager Charlie Watts vil sannsynligvis gå glipp av turnéen i USA for å komme seg etter øvelsen Charlie Watts

Rolling Stones trommeslager Charlie Watts Bandet vil sannsynligvis gå glipp av den kommende turnéen i USA for å tillate utvinning fra uspesifisert medisinsk praksis.

En talsmann for musikeren onsdag kveld sa at prosessen var “fullstendig vellykket”, men den 80 år gamle trommeslageren trengte tid til å komme seg.

The Stones skal gjenoppta No Filter -turen med en teaterforestilling 26. september i St. Louis.

– Det er veldig skuffende fordi øvelsene starter om et par uker, men det er rimelig å si at ingen så det komme, sier en talsmann for Watts i en uttalelse.

Watts sa i en uttalelse at han ikke ønsket å komme seg etter ytterligere forsinkelser i sin kommende tur til flere amerikanske byer, inkludert Dallas, Atlanta, Los Angeles og Las Vegas.

“En gang hadde jeg litt tid. Jeg jobbet hardt for å komme i full form, men i dag aksepterte jeg etter råd fra eksperter at det ville ta litt tid,” sa Watts.

“Jeg liker egentlig ikke mange mennesker etter lidelsen fansen opplevde på grunn av Govt [Stones] Fans som har billetter til denne turen er skuffet over nok en utsettelse eller kansellering. Så jeg ba min beste venn Steve Jordan om å stå opp for meg.

Watts ble vellykket behandlet for halskreft i 2004. Han blir erstattet av Steve Jordan, som har spilt i mange år med Keith Richards.