Rolls-Royce gjenopptar salget i Bergen etter innvendinger fra den norske staten Forretningsnyheter

Rolls-Royce Holdings har gjenopptatt auksjonen for sin produksjonsdivisjon for marinemotorer etter at den norske regjeringen nedla veto mot salget til en kjøper i Russland.

Sky News har fått vite at FTSE-100 ingeniørgruppen har bedt potensielle budgivere fra Bergen Engines om å komme med veiledende bud senere denne måneden i et nytt forsøk på å laste av virksomheten.

Rolls-Royces anstrengelser for å selge Bergen og skaffe midler for å styrke sin koronavirus-rammede balanse fikk en hit i mars da Oslo protesterte mot et russisk selskap TMH for å anskaffe det av nasjonal sikkerhetshensyn.

Det forventes nå at Derby-baserte konsernet vil få klaring fra den norske regjeringen for en eventuell senere avtale, som kan øke mer enn £ 100 millioner.

Deloitte gir Rolls-Royce råd om salgsprosessen.

Bergen er et av en rekke selskaper som Rolls-Royce har satt av til avhending, da de prøver å erobre sin alvorligste krise på flere tiår.

Den prøver å sikre en avtale som den spanske regjeringen vil godta å selge ITP Aero, en produsent av flymotorer og turbiner i Baskerland.

Warren East, administrerende direktør i Rolls-Royce, har satt et mål på 2 milliarder pund i inntekt fra salg av eiendeler etter at det samlet inn mer enn 5 milliarder pund i gjeld og ny aksjeutstedelse.

Øst har blitt tvunget til å kaste tusenvis av jobber, mange av dem i Storbritannia, etter å ha sett sine flyselskaper ute av drift det meste av fjoråret.

I mars rapporterte selskapet et tap på £ 4 milliarder kroner, og fikk det til å ty til drastiske tiltak, inkludert en to-ukers sommerstengning av motoranlegg.

En Rolls-Royce-talsmann nektet å kommentere fredag.