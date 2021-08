Rolls-Royce snakker med Payne-ledet konsortium om IDP aero-fritak | Nyheter

Rolls-Royce er i eksklusive samtaler med Payne Capital-ledet konsortium, investeringsarmen til ITP Aero, den spanskbaserte romfartsturbinen.

ITP Aero ble kjøpt opp av Rolls-Royce for fire år siden, og gjorde det til et heleid datterselskap etter å ha tatt en majoritetsandel i virksomheten, som tidligere eide 47%.

Datterselskapet er partner i flere motorprosjekter for Airbus A350, A330neo og Boeing 787, inkludert Trend XWB, Trend 7000 og Trend 1000.

Rolls-Royce sier at det er sentrum for den føderale debatten om “potensielt salg” av virksomheten, men legger til: “Man kan ikke være sikker på at det blir enighet.”

Til tross for det relativt ferske oppkjøpet av IDP Aero, tvang en plutselig epidemidrevet lavkonjunktur i luftfartsindustrien Rolls-Royce-hvis innenlandske romvirksomhet har blitt hardt rammet-til å fortsette selskapets bidrag, med om lag 2 milliarder kroner fra utslipp som en del av en strategi.

Til tross for de utfordrende omstendighetene, var ITP lønnsomt i første halvår, med Rolls -Royce som påsto at behovet for sikkerhetstiltak var “spenstig” – 30% av inntektene – men minimumskravet til sivil plass var 70%.

Rolls-Royces oppkjøp av den planlagte eierandelen følger salget av den nye gass- og dieselkraftverkvirksomheten uten ingen kontrakt til ingeniørkonsernet Langley Holdings.

Salg av bergensmotorer – fem måneder etter at den norske regjeringen avbrøt forhåndsplanlagt salg av DMH Group – har sterke bånd til Kansberg maritime.

Den norske regjeringen blokkerte salget i slutten av mars i år på grunn av DMH -gruppens kontakter med russiske selskaper, med henvisning til behovet for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke ble truet.

Den påpekte at teknologien i hendene på bergensmotorer ville ha “stor militær strategisk betydning” for Russland og ville styrke Russlands militære evner.

Rolls-Royce sa den gangen at avgjørelsen ville skape usikkerhet hos det norske selskapet, men at den ville se etter et annet alternativ for den samarbeidende bergensmotoren, som sysselsetter mer enn 600 personer på flaggskipet Hardwichnet.

Den nye avtalen med Langley Holdings inkluderer salgsinntekter på 70 70 millioner og 40 millioner kroner i kontanter fra Bergen Engine, som beholdes av Rolls-Royce.

“Salg av bergensmotorer er en del av vår nåværende porteføljestyring for å skape et mer fokusert team,” sier Rolls-Royce.

Den sier at inntektene fra salget av Bergen Engines og pengene som beholdes vil “bidra til å gjenskape” Rolls-Royce-balansen. Salget er rapportert til den norske regjeringen, og avhendingen skal etter planen være ferdig innen utgangen av dette året.