Rolls-Royce solgte rekordmange biler i 2023. Men vet du hvor mange?

Rolls-Royce: Økonomiske resultater «bedres», men vanskelighetene fortsetter

Rolls-Royce Motor Cars registrerte rekordsalgstall i Europa, Midtøsten og Asia-Stillehavsregionen. De viktigste markedene for luksusbiler er USA og Kina. Administrerende direktør Chris Brownridge kommenterte: «2023 var nok en gang et eksepsjonelt år for Rolls-Royce, med sterk kommersiell ytelse på tvers av alle regioner og modeller.»

Cullinan- og Ghost-modellene har vist seg å være de mest populære, men produsenten ser også stor etterspørsel etter Spectre, Rolls-Royces første elbil.

Fra Rolls-Royce 10 HK til Phantom: 120 års historie

Produsenten ble grunnlagt i 1904 og har vært eid av BMW siden 1998. Den er kjent for sine flymotorer og luksusbiler, inkludert den berømte Rolls-Royce Phantom-limousinen, den første modellen ble vist på bilutstillingen i Paris. Det var en 10 hk Rolls Royce. Siden den gang har modellene Silver Ghost, Wraith og Silver Dawn gått inn i merkets historie.

Gjennomsnittspris?

Prisen på en Rolls-Royce er minst 300 000 euro for «entry level», og gjennomsnittsprisen varierer avhengig av modell med rundt 450 000 til 500 000 euro. Eksepsjonelle og samleobjekter kan tjene flere millioner dollar.