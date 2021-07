Røm til et lite trehus med utsikt over en norsk fjord Liv

I Norge har Woodnests trehyttehytter utsikt over en fjord. – Bilde via Instagram

OSLO 3. juli – På en bratt skråning i utkanten av en fjord over den norske byen Odda, finner du små hytter hengt tyve meter over bakken. Disse Woodnest-hyttene, designet av det norske arkitektstudioet Helen & Hard, gir en oase av ro i en minimalistisk setting.

I sommer kan du unnslippe støy og folkemengder med en tur til Odda, Norge. Ved den sørlige enden av Sørfjorden, en 38 kilometer lang fjord, finner du Woodnest-hyttene. Disse hyttene ligger på siden av en høyde, og har utsikt over et fantastisk landskap. Imidlertid må du få tilgang til de små trehusene. Du må gå 20 minutter før du kommer til rommet ditt, og følge en bratt og svingete sti. Men turen er verdt det. Når du ankommer, tar en gangvei deg til overnattingsstedet ditt. Og vær forsiktig hvis du er utsatt for svimmelhet, siden disse små bygningene er suspendert seks meter over bakken.

‘En unik romopplevelse’

Disse hyttene er arbeidet til det norske byrået Helen & Hard. Prosjektet presenterte flere utfordringer for arkitektene, som måtte takle topografien til et bratt sted, som ligger midt i skogen. For å støtte minihyttene valgte de stålkrager festet til koffertene til levende furutrær.

“Med utgangspunkt i klientens ønske om å skape en unik romlig opplevelse som knytter seg til den vanlige og ekstraordinære følelsen av å klatre og utforske trær, var vårt mål å skape et rom som virkelig legemliggjør hva det betyr å bebo naturen”, arkitektstudiet, grunnlagt 1996 i Norge, telt Havet Blad.

Blander seg inn i skogen

De indre rommene er designet rundt trestammerne, med tre som brukes til å lage vegger, tak, gulv og visse møbler. Hver av hyttene er bare 15 kvadratmeter store, med soveplass, bad, kjøkken og stue med utsikt over fjorden. For å beskytte Woodnest-hyttene mot elementene, valgte studioet å dekke dem med et lag med tre-helvetesild, som smelter sammen sømløst med landskapet og samtidig nikker til tradisjonen med trebygging i Norge. – ETX-studie