Serie A -klubb Roma Det er inngått en avtale med Chelsea om å signere Tommy Abraham, men spissen har ennå ikke tatt en avgjørelse. Gianluca di Marcio Påstander.

Giallorosi er ivrig etter å lande en ny spiss, som Edin D’Souza blir med på Inter Milan.

Abraham dukket nylig opp som et flyttemål for dem, og nå har de signert Blues med et innledende gebyr (€ 5 millioner).

Klubben har avtalt å betale 35-40 millioner i løpet av de neste sesongene. Denne transaksjonen kan være en kjøpsforpliktelse eller et lån med en direkte kontantavtale.

23-åringen har ennå ikke bestemt seg for fremtiden fordi han er interessert i å bli Premier League Med London -rivalene Arsenal.

Roma har satt en frist til fredag ​​for å fullføre angriperens forslag.

SportsSlens Vision:

Chelsea har nylig signert en klubbsignering av Romelu Lukaku for rundt 11 115 millioner. Han burde bli med i klubben innen helgen.

Hans komme ville føre til utvisning av Abraham. Han vil trolig være ute en stund ettersom han spilte sist under Thomas Toussaint.

Blues vil selge dem Per uke, 000 57 000 Utdannet seg til Roma Snarere enn å styrke Arsenal har en sjanse til å gå videre til de fire beste neste sesong.

Den endelige avgjørelsen ligger imidlertid hos Abraham. Gunners var barndomsklubben hans, og han kunne flytte til nord -Londonere.

Gunners må drepe minst en spiss før de tildeler en kontrakt til Abraham. Yeti Nkedia fusjonerte nylig Brighton & How Albion.

Nketiah og Alexandre Lacazette har inngått det siste året av kontraktene sine. Gunners har potensial til å dele selskapet med begge.

Statistikk fra Transfermarkt.com.

Les også: Arsenal nærmer seg angivelig å bringe forsvareren tilbake til London.