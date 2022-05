Roma slo Bayern München i Premier League (1-0)

16 minutter senere ble en av Roma-spillerne, Henrik Mikitaryan, utelukket med en skade. Armeneren var på vei tilbake fra et kort fravær og var ennå ikke klar til å sette sin fot på banen.

Innen en halvtime etter kampstart tok Jose Mourinhos tropper ledelsen gjennom et mål fra Janiolo med en suveren pasning fra Mancini. Den unge spissen takket keeper Justin Bijlow for en tydelig gest mot ham.

I andre omgang truet Bayern-spillerne gjentatte ganger målet til Rui Patricio. Men den erfarne portugisiske målvakten leverte to fantastiske redninger, slik at Roma kunne ligge i forkant for alltid.

Cyril Desers lag prøvde alt på slutten av kampen. Ved flere anledninger forlot keeperen buret sitt i et forsøk på å score igjen. Forgjeves, fordi romerne ville søke etter den første konferanseligaen og kjøre den til slutten. Chris Smalling ble også valgt ut som kampens mann på slutten av kampen. Spesielt symbolet på romersk opposisjon gjennom hele krigen mot Serial Tessers. Tommy Abraham fra England, som dukket opp i Chelsea for to sesonger siden, er Romas offensive ressurs. Han er den andre målscoreren i Conference League med ni mål på tretten kamper.

Jose Mourinho fullførte rekorden sin med den 5. europacupen med den 4. forskjellige klubben. Han har lagt det 34. klubbtrofeet til showboksen sin, inkludert to Champions Leagues (2004 med Porto, Inter 2010), UEFA-cupen (2003 med Porto) og Europa League (2017 med Manchester Utd).

Roma satte sin europeiske rekord i 1961 (før UEFA-cupen), tapte i en Champions Trophy-finale i 1984 og tapte i Europacupen. UEFA er ikke i hans favør. 1991.

Feyenoord fortsatte å spille i sine European Cup Champions Clubs i 1970 og to UEFA-cuper i 1974 og 2002. Dette var Feyenoords første nederlag på europeisk jord. The Tessers, lånt fra Racing Zenk denne sesongen, har scoret ti mål, noe som gjør ham til turneringens ledende målscorer gjennom tidene. Han spilte hele turneringen i finalen.

Bananen faller av

Ikke mye lagt merke til av kommentatorer, som ikke slapp unna Internett-brukerne. Ved en akselerasjon fra Tammy Abraham nær Feyenoord-målet, kastet supporterne oppblåste bananer på den engelske spissen. En rasistisk scene ubemerket av møtelederen.