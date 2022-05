Romaine-kroscene i turbulens

Ved å kapre en sjuendeplass på siste runde fra Barber, gjør ikke Romain Crossein (Andrei) Graham Rahals person til venn.

Ankomsten av den fransk-sveitsiske sjåføren i den mirakuløse Formel 1 Indigo etter den tragiske ulykken i Bahrain på slutten av 2020 ble ønsket velkommen.

Dale Coin Racing (en stang og to pallplasser) utvelgelsesarrangementer i 2021 tok Crossene til Andrei Autosports beste lag denne sesongen.

Oppførselen hans i IndyCar-pelotonet reiser spørsmål etter at han fikk tilbake muskler hos frisøren sist helg: i denne smale runden hvor det vil være vanskelig å komme seg videre, angrep han flere rivaler, inkludert Graham Rahal, for å bli nummer sju.

» Jeg visste at Romain skulle dykke, og jeg ble advart om hans praksis. Rahul ble irritert. Jeg er frustrert fordi dette ikke er første gang. Allerede på St. Beatle hadde han rørt alle han kunne røre. ⁇

«Som en annen pilot i programmet fortalte meg, lærer du ikke den gamle identiteten for å skape morsomme ansikter.Han mumlet. Det var et rykte han allerede hadde for å være den mest aggressive i Europa, og vi har hatt den bitre erfaringen her … «

«Vi kjempet godt, hjul mot hjul, satset på det, hevdet Grosjean. Det er kanskje litt luksuriøst, men det er mulig på IndyCar fordi biler er tøffe og det er en del av showet. ⁇

