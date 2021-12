Roman Raines, Becky Lynch, Bianca Blair og Big E Absents D’on Show de la WWE

Ukens start og de dårlige nyhetene synker allerede, med noen dager igjen til å betale for neste WWE: Dag 1. Seth Rollins kunngjorde selv at han hadde testet positivt for Govt-19. De andre stjernene i selskapet ser også ut til å være berørt Etter å ikke ha deltatt på et live-arrangement (ikke sendt) i helgen.

Fans fra New York og Tampa møtte WWE-superstjerner denne søndagen 26. desember for ett show på Madison Square Garden og et annet for Amalie Arena. Noen var imidlertid skuffet over å oppdage at idolet(e) deres var savnet da de kom på scenen. På Tampa-siden er det planlagt en lagkamp med Drew McIntyre og Roman Reigns og Youssef mot New Deck. Til slutt, i fravær av Universal Champion, konfronterte Drew McIntyre Youssef sammen med Shimes.

På Madison Square Garden ble to stålmålerløp annonsert. Big E, først mellom Seth Rollins og Kevin Owens, samt andre mellom Bianca Blair og Peggy Lynch. Beklager, Seth Rollins (allerede kjent for å ha testet positivt for Govt-19), Becky Lynch, Bianca Blair og Big E deltok ikke. Edge skyndte seg deretter å møte Kevin Owens i buret for første gang.

Fraværet av disse stjernene kan være knyttet til Govt-19 og noen kamper på dag 1 kan bli avlyst. På den annen side kan noen ha blitt ekskludert fra programmet for å minimere risikoen. Så langt har ikke WWE kommentert saken.

Bildekreditt: WWE