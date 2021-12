Roman Raines møter Brock Lesnar den første dagen

WWEs første pay-per-view i 2022, vi er ikke Royal Rumble som vanlig, men den første dagen! Det splitter nye showet finner sted lørdag 1. januar (lørdag kveld til søndag kveld i Frankrike), så dette nye året begynner – håper vi – med hettene på hjulene.

Vi vet allerede at Big E vil forsvare WWE-tittelen mot Seth Rollins og Kevin Owens 1. januar. Om verdensmesterskapet, Roman Reigns vil også ha et tittelforsvar å skape den kvelden. Sami Jain vant faktisk Battle Royal-uken, slik at han kunne møte mesteren på den første dagen. Imidlertid oppfordret Brock Lesnar ham til å utsette møtet. SmackDown Denne uka.

Konklusjon: Roman Reigns var mesteren på grunn av intervensjonen Dyr Før klokken ringer.

Med det, Roman Reigns skal forsvare verdensmesterskapet Dag 1 Mot en fiende han kjente godt: Brock Lesnar. Så hvem blir mester i starten av 2022?

Bildekreditt: WWE