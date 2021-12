Romania kan tredoble antallet av sine F-16-fly til Norge

I mars 2019, i det romerske flyvåpenet [force aérienne roumaine] Kunngjorde igangkjøring av 12 sekundære F-16 jagerbombefly kjøpt fra Portugal for 628 millioner euro for å erstatte MiG-21 “Lancer” fra kommunisttiden. Så, samme år, kunngjorde den sin intensjon om å kjøpe fem ekstra enheter servert under ludanske farger. Disse ble utstedt i 2021 for 250 millioner euro.

I utgangspunktet ønsket imidlertid rumenske embetsmenn å anskaffe 24 brukte F-16-fly, noe som ville tillate dets kampflyvåpen å beholde sin operative kontrakt. Men planen ble forpurret av landets økonomiske og finansielle problemer, og ble hardt rammet av krisen i 2008.

Imidlertid er F-16 nå populær blant sikkerhets- og sikkerhetstjenesteselskaper [ESSD] Det tilbyr “Red Air”-tjenester [entraînement au combat aérien, ndlr] For luftforsvaret er det ikke alltid lett å finne dem på bruktmarkedet.

Derfor kunngjorde det nederlandske forsvarsdepartementet i juli salget av 12 F-16 MLUer til US ESSD Dragon International. Så, i desember, kom den til enighet med Forsvarets Materielldirektorat om å anskaffe ytterligere 12 sekundær-16 F-16. [force aérienne royale norvégienne, ndlr].

Norges forsvarsminister Odd-Roger Enochsen kommenterte avtalen som ble inngått med Dragon International: «Vi er i konstant diskusjon med NATO-allierte» fra Luftforward.

Disse norske F-16-ene vil kunne fly i retning Romania når de er ute av drift innen utgangen av dette året. Faktisk har det rumenske forsvarsdepartementet offisielt bedt parlamentet om godkjenning for å få tak i 32 brukte eksemplarer fra Luftforsverte, anslått til 454 millioner euro, inkludert 100 millioner til logistikkstøtte og oppgradering av dem. Av Aerostar Bacau

Forespørsler om kjøp av 16 til 32 ekstra F-16-fly ble sendt i 2019 til flere NATO-land, inkludert Belgia, Danmark, Hellas, Portugal, Nederland og Norge, ifølge det rumenske forsvarsdepartementet. .

«Etter analyse av svar på forespørsler om informasjon, er den eneste løsningen som nå finnes å kjøpe fra norske myndigheter en pakke med 32 F-16-fly med M6.5.2-konfigurasjon,» forklarer han.

Grønt lys fra den romerske delegasjonen bør være en formalitet, spesielt for potensialet til disse norske F-16 og spesielt prisen de tilbyr.