Romanmeldelse: Queenies Crib, Marlborough Sounds – Fit for Rustic Royalty

Gjemt bort ved foten av Marlborough Sounds, er Queenies Crib det perfekte stedet å slappe av i lavmælt, bortgjemt luksus.

Plassen

Queenies Crib, som er strålende i tre, kan være plassert i utkanten av Norge eller i skråningene i Sveits, men den passer like bra på en eng i Anakiwa, porten til Queen Charlotte Track i Marlborough.

Josephine Franks / Stuff Queenies Crib føles isolert, men er bare et steinkast fra vannet.

Omgitt av spirende innfødte, er det vanskelig å tro at da eierne Jodie og Craig kjøpte landet, var det ikke engang et tre på den. Det de har gjort siden den gang er imponerende: skape et imøtekommende, men likevel åpent rom, sofistikert, men likevel upretensiøs.

Den bortgjemte hytta har utsikt over lydene fra Marlborough, med vannet bare noen få minutters gange unna.

Rom

Det er satt opp slik at du kan nyte nøyaktig hva slags ting ferien din skal handle om. Et fullt utstyrt kjøkken du kan spise, en 35 år gammel platesamling, mange komfortable sitteplasser slik at du kan jage solen eller sitte foran peisen.

Selv de små tingene, som treinnleggene på sofaarmene, virker nøye gjennomtenkte fordi, nei, jeg vil ikke trenge å nå fra lesehjørnet mitt for å nå vinen.

Josephine Franks / Stuff Rommet er fylt med gjennomtenkte og elegante innslag.

Det er noe å glede seg i hvert hjørne: små harpiksstein på benkeplaten, en bukett drivved som skygger opp til taket, vakre keramiske tallerkener og kopper, en håndkleformet padle på badet.

Å ha doble utendørs bad er en glede. Den ene er spektakulær nok, men to betyr at du ikke kjemper for knerom mens du ser på Melkeveien, er uenig med vanntemperaturen eller krasjer i kranene.

Fjerde

Soverommet ligger på en mellometasje, med en solid trapp. Med peisen til vedovnen som går gjennom den, er det det koseligste stedet i huset.

Med utsikt over lydene var morgenlyset spektakulært, perfekt å nyte fra den komfortable queen-size-sengen.

Josephine Franks / Stuff Den komfortable dobbeltsengen er det perfekte stedet å nyte morgenlyset.

Maten

Krybben er for selvhushold, men kjøkkenet var en triumf som overgikk alt jeg hadde opplevd tidligere i Airbnb-stil.

Andre steder må du søke etter servise eller lage mat i en elektrisk stekepanne lagret under vasken, men Queenies Crib inneholdt en gasskomfyr med fire brennere, rikelig med gryter og panner, og ros, skarpe kniver.

Josephine Franks / Stuff Krybben har et fullt utstyrt kjøkken; alt du trenger å ta med er mat.

Det er også en grill og Havelock er 20 minutter nedover veien hvis du har lyst på noen berømte blåskjell.

Kommer ut

Sitter ved foten av Queen Charlotte-banen, og Queenies Crib er perfekt posisjonert for å henvende seg til en hjemløs mann, enten du velger å ta tak i hele 70 km-banen eller en liten del av den.

Hvis du foretrekker å padle i stedet for å gå, er det to kajakker tilgjengelig for gjestene.

Fremheve

Setet på første rad for stjerneskudd i de to utendørs badene.

Josephine Franks / Stuff For å ha ett utendørs bad når du kan ha to?

Svakt lys

Det var ingen negativer under selve oppholdet, men tilleggsavgiften på $ 50 for en enkelt natt kan ta litt forsinkelse; men eierne måtte gjøre en times rundtur for å ordne stedet blant gjestene, det er lett å forstå hvorfor.

Dommen

Queenies Crib oppnår det som få singler har oppnådd: Det er ikke lyst å være komfortabel, det er ikke så behagelig å være stilig. Bare perfekt.

Josephine Franks / Stuff Enkel fra utsiden, Queenies Crib er en triumf på innsiden.

Essentials

Queenies Crib er tilgjengelig fra $ 250 per natt, med minimum opphold i helger og helligdager. En overnatting for en natt medfører et tilleggsgebyr på $ 50. Reserver via canopycamping.co.nz

Kom deg dit

Anakiwa ligger en 90-minutters kjøretur fra Nelson eller en time fra Blenheim. Hvis du kommer fra Nordøya, kan du også ta fergen fra Wellington og Picton og deretter ta vannoverføring til Anakiwa. Bryggen er et par minutters gange fra overnattingsstedet.

Forfatteren bodde som gjest hos Queenies Crib.