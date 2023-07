Romelu Lukaku går fra vondt til verre for Inter Milan – Hele fotballen

Denne lørdagen traff Romelu Lukaku og agenten hans overskriftene i Italia. Spillerens agent ville faktisk ha hatt samtaler med Juventus, noe som fikk Inter Milan til å trekke seg … og det passet dårlig med Lukakus ledelsesbyrå, Rogue Nation.

Romelu Lukaku Og Rogue Nation, det er over. Den italienske journalisten Nicolo Schira rapporterte denne søndagen at det amerikanske managementselskapet kommer til å si opp Lukakus kontrakt etter oppførselen til Sebastien Letour, Den røde djevelens agent og advokat som var involvert i forhandlinger med Juventus mens Chelsea og Inter Milan lette etter en avtale. Avtale.

Mens andre parter (inkludert Roc Nation) jobber hardt for å finne en løsning for hans klient, fikk vi vite denne lørdagen at Mi Ledure, i total hemmelighet, har vært i diskusjoner med Juventus. Chelsea og Inter ble til slutt enige om en overgang verdt 35 millioner + bonuser, men klarte ikke å nå Lukaku eller hans agent.

Så det er en tilnærming som er veldig dyr for Romelu: i tillegg til å se hva han sier er drømmeoverføringen hans, de røde djevlenes toppscorer i historien, må han miste kontrakten med administrasjonsselskapet han er knyttet til. 5 år allerede.