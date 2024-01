Romelu Lukaku returnerer til Belgia?

30 år gammel har Romelu Lukaku hatt en begivenhetsrik karriere. Belgieren, som skinner i Everton, Inter Milan og noen ganger Chelsea, har flyttet mye rundt siden debuten i Anderlecht i 2009 (sju forskjellige klubber), inkludert tilbake til sine tidligere lag. AS Roma-spissen har kommet tilbake til formen og er for tiden på toppscorerpallen i Serie A. Antwerperen kommer tilbake til Chelsea på lån i den transalpine hovedstaden til neste sommer. Men blir han i London har Blues gjennomgått en ansiktsløftning i snart to år. Hvordan ser fremtiden ut for mannen som scoret 83 mål på 113 landskamper med de røde djevlene?

italiensk avis Corriere dello Sport Romelu Lukaku kan komme tilbake til der han startet i Anderlecht i Belgia, men ikke som spiller. Selv om karrieren langt fra er over, ønsker den belgiske klubben å gjøre ham til ny leder for ungdomsakademiet deres. Faktisk vil Jean Kindermans, leder for ungdomsavdelingen siden 2006, at Lukaku skal ta over etter ham. Samboeren hans, Kevin Vermeulen, inviterte også 30-åringen til å påta seg rollen. Radio Radzinski. «Jeg håper Lukaku en dag kommer tilbake til Anderlecht. Han har levd i Purple Talents-programmet siden starten og kjenner denne verden veldig godt.. Det gjenstår å se om denne snuoperasjonen skjer, og om det skjer i sommer.