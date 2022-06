Romelu Lukaku vil tilbake til Inter

Dette er begynnelsen på en såpeopera som vil vare lenge. Sky Sports Roma kunngjorde også denne lørdagen at Lukaku ønsker å forlate Chelsea igjen og returnere til Inter Milan.

Skade fredag ​​mot Nederland, Den høyest scorende mannen i Djevelens historie er kjernen i ryktene i utvekslingsvinduet. Kom tilbake til drømmeklubben for et år siden, Lukaku Han klarte ikke å overbevise meg om sine åtte Premier League-mål. Så mye at treneren hans, Thomas TucheJeg elsket ham konstant Coy Howards.

Men for en måned siden forklarte tyskeren at han trodde på spissen sin: «Jeg vil at Roma skal være en sentral del av laget. Det kan bli neste sesong også. Vi kjøpte en stor spiller, og vi stoler fortsatt på ham.» Til tross for disse utmerkede uttalelsene, trenger ikke Chelsea-spissens fremtid å skrives på London-siden.

Kjøpte 11 113m på Inter i fjor sommer, spilleren vil virkelig ønske å returnere til Lombardia Sky Sports. Advokatene hans skal møte Inters sjef på tirsdag for å diskutere hans retur til Serie A. Engelske medier melder at det ikke er nok måter for den italienske klubben å vurdere en permanent overgang.

Spurt om muligheten for at Big Rome kommer tilbake til Nerasuri, Giuseppe Marotta, Klubbens administrerende direktør avfeide ikke noe : «Ikke bli fanget av angst og utålmodighet. Vi har allerede gjort ting. Dette krever profesjonalitet og kreativitet«.

Under trøya spilte Lukaku 95 kamper forrige sesong og slo Scudetto med 64 mål. I desember i fjor tillot spissen Et intervju i Italia Han helte mye blekk ved å stimulere passasjen hans i starten: «Jeg vil alltid si at jeg har Inter i hjertet mitt: Jeg vet at jeg vil gå tilbake til Inter, jeg tror virkelig … ikke på slutten av karrieren, men jeg vil tjene mer sammen når jeg fortsatt er på toppen.»

I følge Sky SportsReturen av den tidligere Anderlecht-spilleren til de italienske visemesterne må først aksepteres. Chelseas nye eiere.