Ronaldo sint på 75. plass, Ranknick ga seg ikke: “Hvis han blir manager, vil han ta den samme avgjørelsen”

Det er klart at Cristiano Ronaldos retur til Manchester United ikke blir lett. Forrige uke la portugiseren mye press på lederne og laget hans. I et intervju med Sky innså han at han ikke hadde returnert til England for å spille 6. eller 7. plass. Innenlands nevner vi til og med det faktum at portugiseren gjerne vil forlate klubben dersom han ikke kvalifiserer seg til C1.

Med det målet i tankene slo de røde djevlene Brentford 1-3 onsdag. En god seier for West-Ham (det er fortsatt en kamp) som bringer dem nærmere to poeng bak den nåværende fjerdeplassen. Men media beholdt ikke møtet.

CR7 gikk ut i det 71. minutt gjennom Ralph Ranknick. En avgjørelse som ikke gledet den femdobbelte Ballon d’Or-vinneren, viste tydelig hans irritasjon. Den deprimerte portugiseren på siden hadde små dagers ansikt. Etter møtet ville den tyske treneren forklare valget sitt. Da han ville deaktivere bomben: «Dette er normalt, angriperen vil alltid score mål», startet han på BT Sports mikrofoner. «Han kom tilbake fra en mindre skade, og vi har en veldig viktig kamp om tre dager (mot West Ham, den direkte rivalen til C1).

Ralph Ranknick ønsket spesifikt å minne oss på at denne endringen ble gjort til fordel for laget. “Etter hendelsen på Villa Park (før United var 0-2 foran), måtte vi forsvare vår tilstedeværelse fullt ut. Det er viktig å gå tilbake til et femmannsforsvar. Det er viktig å ha rent papir på ryggen, selv om vi ikke klarer å oppnå det.”

Den tidligere Red Bull-gruppens tenketankleder, som senere begynte på Madeira, håper å forstå. “Selvfølgelig forstår jeg at Cristiano er ambisiøs. Men en dag, hvis han blir manager, vil han ta den samme avgjørelsen etter 75 minutter.”

På en pressekonferanse forklarte Rangnik til og med ordene de to hadde utvekslet. “Han sa til meg: ‘Hvorfor meg? Hvorfor må du ta meg?’ Jeg forventet ikke at han skulle klemme meg fordi han ikke var fornøyd, men jeg vet hvordan spillere som ønsker å score oppfører seg. Så hvorfor ikke bruke dem? Jeg tar den samme avgjørelsen igjen.” Han forklarte.

Dette var nok til å muntre opp engelske medier. Snart fanget solen opp historien og forklarte at den portugisiske klanen ønsket å forlate klubben på slutten av året. Det er ingenting som skremmer rangeringene. “Jeg har vært her i seks uker nå, og jeg har ingen problemer med Cristiano.”, Hamret igjen. “Vi snakket før Villa-kampen og vi ble enige om å ikke trekke ham på grunn av skade. Han var mot Brentford og han startet kampen. Det viktigste er å vinne kampene. Det var det vi gjorde i dag.”, konkluderte han.