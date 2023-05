Ronnie Deila stilte to spillere til disposisjon fra sitt senter for SL16 FC i kampen mot Virden

Denne fredag ​​kveld (20.00) er Standard de Ligues U23-er vertskap for Virden i Schleswig. En avgjørende kamp for begge lag som kjemper for å bli i Challenger Pro League.

SL16 FC trenger bare ett poeng mot Virden denne fredagen for å sikre vedlikeholdet deres i Challenger Pro League. Et viktig møte for Standard de Liège, som ønsker å holde U23 i spissen for belgisk fotball. «Jeg tror jeg kommer til å delta i denne kampen. Det er viktig for ungdommene våre å fortsette å utvikle seg og lære i andredivisjon. Selv om reglene må endres etter min mening, bør andrelagskamper ikke lenger holdes på samme måte. plass. Første lag eller nærmeste tid,» sa Ronny Deila i en pressekonferanse;

Den norske teknikeren har bestemt seg for å gi SL16 FC to spillere fra sin kjerne til det avgjørende møtet mot Virden. «Lucas (Noubi) og Ibe (Hodgiet) spiller denne fredag ​​kveld. Nathan (Nkoye) spurte meg om han kunne spille denne kampen, men det er for tidlig for ham. Han kommer tilbake etter en lang skade (hamstring). To eller tre uker til han er klar. Trenger fellestrening. Han kan være aktiv i Playoffs 2 de siste to dagene,» avsluttet Deila.