Ronny Deila: «Jeg vet ikke om det har vært kontakt med agenten min, men jeg må ta en avgjørelse om Brooks er interessert»

Standard fikk et godt skudd mot Westerlo denne lørdagen. Men Rooney Deilas avgang til Club Brugge kan føre til at Rouchs tar andreplassen. Standard T1 har ennå ikke tatt sin avgjørelse, og Vincent Langendres» mikrofon på slutten av kampen var vag om saken.

På slutten av sesongen var Standard ikke optimistisk. Endelig ja. En ting. At Ronnie Deila, vil «fornyelsestreneren» fortsatt være på bredden av Muse neste sesong. Club Brugges interesse for ham er bekymringsfull.

«Usikker på hvor informasjonen kommer fra. Den kom nok fra Brooks, for den kom ikke fra oss. Så jeg er alltid ærlig. Jeg har allerede sagt det: Jeg har ikke noe tilbud. Og det er foreløpig ingen forbindelse mellom de to klubbene. For vi har en utfordring. Det er det.»

Og legg til:Kanskje det er agenten min og kanskje andre kandidater også. Dette er informasjonen i pressen. Det er alltid sånn i fotball. Det handler om spillerne, det handler om meg, … men tingene som kommer ut må være 100 % sikre, og Brook-ryktet er ikke sant..»

Kan Ronnie Deila holde seg på standarden? «Ja, fordi jeg vil være her. Det er en flott jobb. La oss se senere. De sier alltid at man må ta avgjørelser når muligheter byr seg. Men jeg er ikke fri. Det er ikke slik at jeg prøver å komme meg et sted og jeg prøver. Hvis det er muligheter, er det en forhandling mellom klubber.«

Men fant forhandlingene sted? Trenerens svar er overraskende: «Jeg vet ikke, om det var noen kontakt var det med agenten min, så jeg vet ikke.«

vil jeg bli Vil ikke bli? Uansett, Deila er fornøyd med Standard: «Jeg er selvfølgelig glad i Liege. Jeg ser også fremtiden her. Men samtidig snakker vi om Brugge. Det var en avgjørelse jeg måtte ta. Men foreløpig vet jeg ikke. Før jeg velger, må jeg vite hva de vil ha, og så går vi derfra. Men alt som er sagt nå er ikke bra. Så la oss se hva som skjer«, avslutter Ronnie Deila.