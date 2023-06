Ronny Deila snakker for første gang siden han forlot Standard: «Jeg tar sjansene når de kommer»

For første gang siden han sluttet i Standard snakket Ronny Deila med norsk presse. Brooks» fremtidige trener satte hans avgang i perspektiv.

Ronnie Deila Norge valgte journalistikk og media TelemarkVisa for å diskutere hans avgang fra Standard de Liège, noe som skapte stor kontrovers i Belgia. Den fremtidige treneren til Club Brugge, som for tiden er på ferie, kom tilbake til denne avgjørelsen, og understreket spesielt at denne «overgangen».

«Jeg tror Celtic kan sette Club Brugge på nivå med Glasgow, det er nesten det samme. Celtic kan ha flere supportere, men sportslig er det sammenlignbart,» sa Deila. «Ambisjoner? Ikke mer å si enn dette: tittelen, å spille i Europa og å opptre der. Ambisjonene er veldig høye».

For Norge gjorde han uten tvil det riktige valget. «Forholdene og det grunnleggende er gode der også,» bemerker Dila. «Det blir en fantastisk utfordring. Du vet, jeg har ambisjoner om å gå så langt og så høyt som mulig i fotball, så det er en åpenbar beslutning for meg… Vi lever i en kynisk og grusom verden».

«Jeg prøver å ta muligheter når de kommer til meg. Da gjør jeg mitt beste. Det er et morsomt, men slitsomt liv. Jeg tar meg ikke tid for meg selv fordi jeg er i fotball», understreker nåværende Ronny Deila. Tilbringe tid med familien før omstart.