Ronny Deila vil ha forsterkninger i Standard: «Vi trenger en uforutsigbar spiller»

Standard, Ronny Deilas angripende bekymringer burde vite det først. Men han ville ikke gjøre Renaud Emond til den eneste syndebukken. «Han jobber mye for laget og gir alt på trening hver uke.» Den norske treneren forklarer. «Han har scoret mål i pre-season, men ennå ikke i ligaen. Han er litt svak for øyeblikket, men samtidig er han utrolig viktig for laget på en disiplinert måte. Selvfølgelig vil vi ha mer fra ham. Vi vil ha ham å kontrollere spillet mer og tjene mer. Vi jobber hver dag.»

Med Noah Ohios skade er Emmond for øyeblikket det eneste reelle alternativet på nr. 9 (med mindre du regner Tapsoba som toppspiss). Er det nok til å vare hele sesongen? «Det er mulig. Men vi skanner markedet for å finne en spiss som vil gjøre oss bedre kollektivt. Vi trenger andre kvaliteter i laget. Vi trenger mer tempo, mer dybde. Vi trenger noen som kan gjøre laget uforutsigbart. .»

Slik sett skulle Deila Gens gjerne ha skaffet seg tjenestene til Peter Hodge, men den 22 år gamle norske internasjonale kantspilleren valgte La Contois på lån fra Frankfurt. «Europa League var en avgjørende faktor for å velge spilleren»T1 rouche angrer, noe som begynner å bli utålmodig.