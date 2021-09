Root hjelper Norge til en 2-0-ledelse over Usbekistan i Davis Cup

LONDON (AP)-Caspar Rudd beseiret Cummins Sultano 6-3, 6-3 på fredag ​​for å debutere i Davis Cup på topp 10, noe som ga Norge en 2-0-ledelse i sluttspillet i World Group I mot Usbekistan.

Rudd, 22, som spilte for Norges Davis Cup -lag med sin far, Christian, nåværende kaptein Anders Hazette, ble landets første spiller i ATP Topp 10 da han rykket opp en plass fra 11. mandag. Etter Rudds seier beseiret Viktor Durasovic Denis Istomin 6-4, 6-4 etter å ha startet best-five-match-serien på en innendørs hard bane i Oslo.

Norge er i World Group -sluttspillet for første gang siden 1995.

I andre resultater fredag ​​gjorde Sør-Korea 1-1 uavgjort med New Zealand, Rhode Island, Chile og vert Slovakia, mens Finland ledet India 2-0 og slo Peru Bosnia-Hercegovina.

Det er totalt 12 World Group I-kamper i denne sluttspillrunden, hvorav to ble spilt i mars, hvor Japan slo Pakistan 4-0 og Ukraina 3-2. Blant annet starter det på fem lørdager: Bolivia mot Belgia Paraguay, Hviterussland Argentina, Brasil Libanon, Nederland Uruguay, Portugal Romania.

Som en del av arrangementet der 16 lag neste år skal delta fra Davis Cup-finalen med 18 lag, er det bare de 8 første nasjonene som vant de 8 beste i denne runden av 2022-kvalifiseringen. De fire andre spiller i World Group I Elimination Tournament i november, hvor begge vinnerne går videre til kvalifiseringen i 2022.

De 12 nasjonene som mislyktes i denne runden, kommer tilbake til World Group I -sluttspillet for 2022 i håp om å bli med i neste års kvalifisering.

Det er også World Group II -kamper denne helgen, noe som gir landene en sjanse til å gå videre til neste års World Group I -sluttspill.

Det inkluderer Sør -Afrika mot Venezuela, en turnering på Forest Hills Stadium i New York, det tidligere stedet for US Open Grand Slam, som arrangerte Davis Cup for første gang siden 1959.

