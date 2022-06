Ropet i muslimske land etter «fornærmelse av profeten»

Protester vokser i den muslimske verden over det en talsmann for regjeringspartiet i India anser som en fornærmelse mot islam.

Kommentarer som beskriver det nære forholdet mellom talsmannen for det hindu-nasjonalistiske Bharatiya Janata-partiet (BJP) Mohammad Nabi og hans unge kone Aisha, som ble suspendert søndag, vakte raseri blant millioner av indere og flere gulfstater i Iran. Algerie eller Egypt.

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), med base i Saudi-Arabia, innkalte søndag til et møte med 60 muslimske land for å diskutere den indiske tjenestemannens kommentarer.Konteksten til islamofobi i India«.

I Kuwait har supermarkedsfilialen til Al Ardia Co-operative Society besluttet å boikotte indiske produkter. «Vi fjernet indiske produkter“, Kan vi lese i dette supermarkedet hvor risposene og krydderhyllene er dekket med presenning.

Kuwait, Qatar og Iran har bedt indiske ambassadører om unnskyldning. Saudi-Arabia har kalt «Respekt for tro og religioner»Bahrain og Jordan ønsket Sharmas suspensjon velkommen søndag.

I en uttalelse har den indiske statsministeren Narendra Modis parti gjentatte ganger anklaget India for å stigmatisere sin muslimske minoritet (omtrent 14 % av befolkningen).Respekterte alle religioner.

Nupur Sharma kom med denne kommentaren mens han deltok i en TV-debatt 22. mai, som sjokkerte visse muslimske land. Men før ordene hans kunne fjernes, ble de sendt på YouTube. Han skrev på Twitter at han hadde svart på diskusjonen.»Fornærmelser«Den indiske guden kommer igjen og igjen mot Shiva, men hun»Fratrådte uten forbehold«Disse ordene hvis mulig»Sårer noens religiøse følelser.»

Gulflandene importerer nesten alle matbehovene sine og opprettholder gode handelsforbindelser med India, som også gir dem en stor mengde billig arbeidskraft.

Av de 13,5 millioner indiske immigrantene over hele verden bor 8,7 millioner i de seks landene i Gulf Cooperation Council, ifølge indiske tjenestemenn.