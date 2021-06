Rory Burns leder Englands renessanse etter Devon Conways 200 for New Zealand Batting

New Zealand ble bygget ved å slippe teståpningen Devon Conways to tidlige England-baner før Rod Burns og Joe Root kom seg på den andre dagen i den første testen på Lord’s.

Conways 347-ball 200 hjalp New Zealand til 378 i sin første omgang for å nå en stumping 111-2, med Burns ubeseiret på 59 og Root ubeseiret på 42.

Det var England Day på crickethuset, og Root-laget gikk inn i kampen etter åpningsdagen dominert av newzealenderne. Men det var nok en spesiell dag for Conway, som var tålmodig etter å ha startet igjen på 136 og mistet wickets i den andre enden, og ble til slutt den andre New Zealand-slageren som scoret et dobbelt århundre i en testdebut.

Han nådde milepælen med et trekk på seks og tok av seg hjelmen for å få applaus fra den 25% dyktige menneskemengden på Lord’s, hvor navnet hans ville være i Honours board i ovenpå.

Conway møtte ikke en annen ball, og i neste omgang kom han like foran brettet da han kom tilbake til slutten av ikke-spissen for andre løp. Han var den siste spilleren, med Neil Wagner på 11. plass som tok 25 av 21 baller og scoret verdifulle løp på slutten av omgangen.

Conway, en sørafrikanskfødt åpner, var scoreren av en slagmann i sin testdebut i England. I 1896 slo han den 125 år gamle rekorden satt av den tidligere engelske slagmannen KS Ranjit Singh, som scoret 154 i Manchester.

Tidligere utløste Henry Nichols ’61-knock, Black Caps’ fall til 288-3 til 319-8, som inkluderte en seks-over-staver av Mark Wood, hvor hurtigballeren tok tre wickets for syv løp.

En annen testdebutant, Ollie Robinson, scoret Englands beste bowlingstall på 4-75. Etter onsdagens stubber var knekken tårene nær da han beklaget seksuelle og rasistiske meldinger lagt ut på Twitter siden 2012-14, og det dukket opp igjen på sosiale medier mens han spilte spillet.