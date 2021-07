Rot med en tilnærming: Norges fremragende Caps milepæluke med pastottittel

Skrevet av Chris Otto | FTheFanChild | Søndag 21. juli 2021

Casper Root Han kom ikke til topp 10 på dette stadiet av sin unge karriere, men i en alder av 22 år spiller Norge allerede som en stor tenor på leire.

Søndag fortsatte han sitt beste løp på overflaten, og tok Nordia Open i Sveriges Bastard og slo Argentinas Federico Korea 6-3, 6-3.

Root, som for tiden er rangert som 16. (14. karrierehøy på ATP-rangering mandag), forbedret seg til 27-9 totalt i 2021 og 20-5 i leiren i 2021. Totalt sett har Root 66-30 rekord på overflaten.

Casparrot, etter overflate, næring:

Leire 66-30

Vanskelig 22-29

Gress 2-3

Han var den første spilleren fra Norge som løftet pokalen i Bastard. Hans far og trener, Christian, nådde finalen i 1995.

1995: Christian Root fullfører andreplass på Bastot 2021: Caspar Root blir mester på Bastot 26 år, @ Casperroot98 En bedre enn faren sin i samme kamp! pic.twitter.com/JjJKHJBMXG – Tennis-TV (Tennis-TV) 18. juli 2021

Rudd har utviklet en vane med å markere faren sin på banen.

“Å vinne her betyr mye,” sa han. “Du er litt ekstra nervøs som frø nr. 1. Min far og jeg tuller med når jeg skal slå ham om dette, og nå tror jeg at jeg slo ham i det hele tatt!

Root droppet bare 13 kamper i sine tre kamper på Bastard. Korea, broren til den tidligere ATP-stjernen Guillermo (tidligere verdens nr. 3 og ni ganger ATP-tittelliste), spilte i sin første ATP-finale. Han falt bak i begge settene, men ble dyttet opp til rotfinishen og viste litt utmerket basistennis i leiren.