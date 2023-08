Rotasjonen av Mars har økt, men astronomer vet ikke hvorfor

NASAs Insight-oppdrag oppdaget at Mars den snurrer raskere enn før, men forskerne vet fortsatt ikke hvorfor.

Insight, nå pensjonert (siden desember 2022), var hovedansvarlig for følge Mars rotasjon i løpet av de første 900 dagene av oppdraget som varte i 4 år totalt.

«Det vi ser etter er variasjoner som bare er noen få titalls centimeter i løpet av et marsår.sa studiens hovedforfatter, Sébastien Le Maistre, RISE-hovedetterforsker ved Royal Observatory of Belgium, i en pressemelding. «Det tar lang tid og mye data å akkumulere før du kan se disse variasjonene..»

Takk til Ved å analysere data fra Rise, et instrument på Insight, var forskerne i stand til å fastslå atPlanetens rotasjon øker med omtrent 4 millibuesekunder per år. Med andre ord, lengden på en Mars-dag forkortes med en brøkdel av et millisekund hvert år (gitt at en Mars-dag er omtrent 40 minutter lengre enn en dag på jorden).

TIL studie publisert i Nature viser atøkningen i akselerasjon virker veldig liten og kan skyldes «akkumulering av is ved Mars-polene eller høyden av landmasser etter å ha blitt dekket med isMen dette er bare en hypotese, og teamet vil måtte jobbe i mange år til for å dechiffrere hemmelighetene til den røde planeten takket være tusenvis av data samlet inn av de forskjellige oppdragene som pågår eller tidligere på Mars.