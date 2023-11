Rothan ødelegger Messi og Argentina: «Han hadde bildet av en elskelig gutt, men hans sanne personlighet kommer ut»

Scener med kaos på arenaen under sammenstøtet mellom Brasil og Argentina gikk viralt rundt om i verden. På RMC Sport snakket Jerome Rothen og teamet hans om argentinerens oppførsel. Vi kan si at Albicelestes oppførsel ikke gledet Frankrike.

«Nok en gang er jeg ikke overrasket over holdningen deres. Det er lenge siden. Bortsett fra at VM har forsterket dem i denne oppførselen. De er verdensmestere og vi gratulerer dem for det. Team Messi, du må gi det til Messi … han forstår det godt. Noen fra den berømte 12. mannen Vi husker godt at de til tider kunne dra nytte av det.» Franskmannen kommenterer.

«Det kunne ha endt i tragedie»: Hjerteskjærende bilder av Brasil-Argentina ydmykelse

Før du fortsetter: Dette er definitivt ikke det beste laget i verden. (…) Atferdsmessig er de de første som tar seg selv for andre. Starter med stjernen til dette laget, Leo Messi. Han, nå verdensmester og to år inn i verdensmesterskapet i PSG… hadde et bilde av en hyggelig fyr, men nå har han gått den andre veien ettersom han har innhentet patruljen. Hans sanne personlighet avsløres.

Og for å konkludere: «Nå, i dette laget er det omtrent ti personer som gjenspeiler bildet av Argentina … Jeg er redd for å generalisere og si til meg selv at det faktisk er den argentinske nasjonaliteten. Du tror du er en annen og føler deg overlegen. Oppførselen deres overrasker meg virkelig, de kan ha flere klasser.»