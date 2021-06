Røttene til tradisjonen – St. Olaf College

I mai 1890-utgaven av høyskoleavisen, Manitou MessengerEn setning lyder: “To nybegynnere bar en eviggrønn seks miles i fjor for Arbor Day.” Navnene på de to unge mennene og utfordringene de møtte med å sikre og få treet til miles på campus har lenge vært glemt, men en mulighet er at de erstattet et av furutrærne som var tapt i en gressbrann som skjedde i bunnen av skolen. Old Main Hill i april 1889.

På den tiden lå den opprinnelige St. Olaf baseballbanen ved foten av bakken. Ved å forberede nettstedet for den kommende vårsesongen forsøkte spillerne en enkel brenning, men ilden gikk raskt ut av kontroll. Unge sprang frenetisk for å slukke brannen før den nådde Old Main, en bygning som ikke bare fungerte som en sovesal for mannlige studenter og en bolig for noen lærere og ansatte, men også ga universitetets eneste klasserom. Heldigvis var den eneste skaden nylig plantet trær langs veien.

Disse treplantasjene hadde vært en del av en rekke forbedringer som ble gjort på det nybegynnende universitetet, og begynte umiddelbart etter innvielsen av Old Main i 1878. I de første årene ble skogene ryddet for overflødige trær og børster, og de fikk plass til systematisk tre. plantesystemer utføres årlig. I 1890 hadde universitetet kjøpt to tomter ved siden av campus. Den forrige eieren hadde kuttet ned lønnene og etterlot seg mange stygge stubber i det som senere skulle bli kjent som Norges dal. Gartnere på St. Olaf satte seg for å plante 1000 eviggrønne frøplanter, og sikre deres overlevelse ved konstant å vanne dem i sommermånedene. Synet av grenene til disse fremdeles imponerende vaktmestrene forårsaker ærefrykt i dag.

Arbor Day, som ble feiret for første gang i Nebraska i 1872, var en så viktig begivenhet i St. Olaf at studentene fikk ferie for å delta i treplantingsaktiviteter, uansett vær. I 1893 ble nesten 1000 flere trær plantet. Som en belønning for innsatsen organiserte kvinnene på fakultetet et kveldsmøte med kaffe og kake. Arbor Day-tradisjonen fortsatte. I 1897 ble det gitt klassefritak på betingelse av at hver elev planter minst ett tre. Det ble servert ferske smultringer etterpå.

Det var også i 1897 at universitetets engasjement for miljøforvaltning utvidet seg utenfor campusgrensene. Presidenten for St. Olaf på den tiden, Thorbjørn N. Mohn, satt i styret for Northfield Improvement Association. Han ble med andre samfunnsledere for å ta til orde for bevaring av et majestetisk almetrær i den vestlige enden av Third Street. Byrådet innvilget forespørselen i begynnelsen av juni, lagret øksetreet og ga det offisielle navnet “St. Olaf Elm “.

Før de kom hjem samme sommer, søkte baseballspillere i St. Olaf universitetet for å tillate dem å spille et ekstra spill med sin lokale rival, Carleton College, for å samle inn penger til St. Olaf Elm. Forespørselen ble innvilget så lenge inntektene brukes til å bygge et gjerde rundt almen. Mandag 14. juni, til tross for brennende temperaturer, sløv spill og totalt 19 feltfeil, likte et stort publikum spillet, der Carleton seiret 11-8.

I oktober påfølgende reiste seks eldre fra klassen 1898, inkludert Lars W. Boe, fremtidig president for St. Olaf (1918-1942), et jerngjerde som omsluttet det vakre almetreet. Det ble rapportert i Levering kurerer at arbeidet var veldig tilfredsstillende, at “alt ble gjort uten en eneste ulykke, bortsett fra en ubehagelig opplevelse med en kokende gryte med tjære.”

Den lille jordtrekanten med sin ensomme innbygger, St. Olaf Elm, ble dermed den minste byparken i landet, et skille som forble til den ikoniske almen ble fjernet i januar 1921 på grunn av alvorlig forverring.

Arbor Day feiringer ble Earth Day feiringer i 1970, og studenter har plantet tusenvis av frøplanter i St. Olaf Natural Lands. Universitetets dyptliggende engasjement for restaurering av tre, som nå nærmer seg 150 år, kan best uttrykkes med en gripende anekdote fra forfatteren Nils N. Ronning (1870–1962) om tidligere St. Olaf-president Lars Boe. Ronning, som en gang likte en tur med Boe langs de svingete skogkledde stiene på campus, skrev: «Vi dro ned til Norges dal, stille, tilbaketrukket og katedrallignende. Han nærmet seg det mest majestetiske treet, la hånden på den enorme stammen og sa: “Trærne er vennene mine.” “