Royal Air Maroc lanserer ny tjeneste for passasjerer

RAM-kunder kan nå spørre om helsekrav ved å fylle ut et skjema på denne plattformen som inneholder all reiseinformasjon. Den digitale plattformen ble lansert for å “svare på alle spørsmål” fra reisende angående vilkårene for tilgang til Marokko etter gjenåpningen av marokkansk luftrom, 7. februar, som har vært stengt siden 29. november.

På denne plattformen vil reisende kunne finne svar angående returforhold, vaksinasjoner, PCR-krav, samt vaksinasjonstillatelser, og identifisere hvilket flyselskap som allerede har gjenopptatt flyvninger. Dermed må RAM-passasjerer over 18 år fremlegge vaksinasjonsbevis, negativ PCR-test tatt mindre enn 48 timer før avgang, samt utskrevet, utfylt og signert Passenger Health Form.

For passasjerer over seks og under 18 år må de ta en negativ PCR-test innen 48 timer før avgang og skrive ut, fylle ut og signere skjemaet. På den annen side vil reisende under seks år ikke levere PCR-test eller vaksinasjonsattest.

I samsvar med helseprotokollen som er gjeldende i Marokko, kan passasjerer gjennomgå ytterligere tiltak ved ankomst, inkludert antigentester for passasjerer over seks år og polymerasekjedereaksjonstester for noen tilfeldig utvalgte passasjerer.