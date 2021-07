Royal Caribbean: alt du trenger å vite …

Royal Caribbean er et veldig populært cruiselinje og har blitt kjent for å gå foran med fantastiske skip og uforglemmelige cruise.

Her utforsker vi historien til Royal Caribbean og undersøker høydepunktene på linjens mest populære skip, inkludert Anthem of the Seas.

2020 – Lansering av Odyssey of the Seas

2015 – Anthem of the Seas Debut

2009 – Oasis of the Seas, verdens største cruiseskip, lanseres, med en vekt på 225.282 tonn og plass til 5400 passasjerer.

1999 – Voyager of the Seas ble lansert – det første skipet som føles mer som et feriested enn et skip og overgår alle andre megaskip.

1995 – Lansering av Legend of the Seas – det mest luksuriøse skipet Royal Caribbean har bygget så langt

Samme år kjøper Royal Caribbean Little Stirrup Cay, en øy i Bahamas, og forvandler den til et privat “CocoCay” -mål.

1988 – The Sovereign of the Seas, det første mega-skipet i den moderne cruisetiden, ble lansert. Med 70 000 tonn er den nesten dobbelt så stor som Song of America.

1982 – Song of America lansert: det tredje største passasjerskipet til sjøs med en kapasitet på litt over 1500 mennesker.

1976 – Etter å ha lagt til to skip til flåten, forlenger Royal Caribbean Song of Norway med 85 fot.

Toppskip inkluderer Allure of the Seas, Anthem of the Seas, Grandeur of the Seas, Symphony of the Seas og Wonder of the Seas – her er hva du trenger å vite om skip.

Attraksjon av havene

Allure of the Seas var verdens største cruiseskip på seks år (før søsterskipet Harmony of the Seas tok tittelen). Seil til det østlige Karibia, det vestlige Karibia og det vestlige Middelhavet i anløpshavner som Valencia, Barbados og Napoli.

Gjestene kan velge mellom fire kategorier av hytter: Interiør, Havutsikt, Balkong og Virtuell balkong. Forvent det beste Wi-Fi til sjøs, vennlig personale og 24-timers romservice.

Når det gjelder aktiviteter ombord, er det mange shoppingmuligheter ved siden av actionfylte aktiviteter, inkludert zip-lining og minigolf, mens det prisbelønte Adventure Ocean ungdomsprogrammet vil holde barna fornøyde.

Underholdning inkluderer Broadway-show og uendelige anledninger for fester og karaoke.

Restauranter å se etter er Coastal Kitchen, en middelhavs-fusjonsrestaurant som tilbyr en à la carte-meny, og Samba Grill, et brasiliansk biffhus.

Gjestene kan holde seg i form med utallige tilgjengelige sportsklasser, fra hip hop-økter til bueskyting.

Kom ombord: Seks natt Vest-Karibia fra £ 1 494 per person

Hymnesang

Anthem of the Seas er det andre skipet i Royal Caribys innovative Quantum-klasse og det åttende største cruiseskipet i verden. Seil til en rekke vakre destinasjoner.

Hotellet på sjøen tilbyr uovertrufne familiesuiter, en rekke hytter, 28 studiohytter, hvorav 12 har balkonger (perfekt for enslige reisende) og syv suitekategorier.

Aktivitetene er makeløse. SeaPlex er en one-stop shop for morsomme aktiviteter, med de første dodgemsene til sjøs, en sirkusskole og idrettsbaner i full størrelse. Andre opplevelser inkluderer North Star, en glaskapsel som tilbyr 360-graders panoramautsikt som sikkert vil ta pusten fra deg, og den spennende fallskjermhoppersimulatoren.

Det er også to utendørsbassenger, fire boblende boblebad, et rolig soldekk kun for voksne og til og med en filmskjerm ved bassenget.

Når det gjelder underholdning, kan du fange West Ends banebrytende musikal We Will Rock You på det praktfulle Royal Court Theatre, danse natten bort i Music Hall, dra til kasinoet, eller sjekk ut Puzzle Break hvis du leter etter en mental utfordring.

Det er også et toppmoderne spa og treningsstudio om bord.

Det er 18 restauranter ombord på Anthem of the Seas. Grande er perfekt for formelle netter, Sorrento’s legger til en karibisk vri på pizza i New York-stil, mens Izumi serverer sushi på bestilling for å nevne noen få restauranter.

Kom ombord: 14 netter 2022 Middelhavsbyer uten fly fra £ 2 363 per person