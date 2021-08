RPT-FOREX-dollar hopper etter at Fed-tjenestemenn har hatt en markant nedgang i markeder

(Gjentagelse for å legge til symbolet for det valgte elementet) * Kaplan, Pollard notater om avsmalning, inflasjonsøkning for dollaren * Dollaren blir større mot den sveitsiske franc på to uker * Underforstått volatilitet mellom euro og dollar på en ukes lav * Diagram: globale valutakurser https: //tmsnrt.rs/2RBWI5E Av Herbert Lash NEW YORK, 26. AUGUST (Reuters) – Dollaren hoppet fra en ukes nedtur torsdag etter at de to regionale bankene i Federal Reserve foreslo i et raskere tempo til kutte eiendelskjøp fra den amerikanske sentralbanken, kommentarer som presset dollaren mot sentralt motstandsnivå. Dollarindeksen, som måler greenback mot en kurv med seks store handelsvalutaer, handlet litt høyere foran kommentarer fra James Bullard, president i Federal Reserve Bank of St. Louis, som regnes som en policy hawk. I kommentarer til CNBC sa Bullard at han var skeptisk til at inflasjonen ville dempe, og det er derfor Fed må begynne å redusere sitt obligasjonskjøpsprogram. “Vi må begynne å avta, og avslutte nedtrapping i slutten av første kvartal neste år. Så kan vi vurdere inflasjonen, hva er situasjonen,” sa Pollard. Dallas Federal Reserve -leder Robert Kaplan sa at styrken i amerikansk økonomi fortsatt setter Fed på sporet til å begynne å redusere sine månedlige obligasjonskjøp i oktober eller kort tid etterpå. Dollarindeksen hoppet over 93, et stort motstandsnivå, for å handle 0,27% høyere på 93,0361. Onsdag falt indeksen til 92,801 for første gang siden 17. august. Euroen falt 0,18% til 1,175 dollar, mens dollaren steg 0,50% til 0,9181 mot sveitsisk franc. For to uker siden steg dollarindeksen over 93 og har testet det nivået siden da som et støttenivå, sa Stephen Riccito, amerikansk sjeføkonom i Mizuho Securities USA LLC. Markedet vil sannsynligvis avvise det Bullard sa, blant annet fordi han er et ikke-stemmeberettiget medlem av Feds politikkutvalg, men “stemmen hans blir hørt i rommet, og du må anta at det vil ha en viss innvirkning,” Ricciotto sa. Ed Pollard og Kaplans kommentarer kom da Federal Reserves årlige symposium åpnet i Jackson Hole, Wyoming, og fremhevet Fed -formann Jerome Powells tale på fredag. Analytikere tviler på at Powell vil gi nye hint om når Fed kan begynne å kutte sine eiendelskjøp. Lee Viridge, leder for multi-asset-strategi i Nord-Amerika ved State Street Global Markets, sa at Powell ville gjenta Kaplans melding i forrige uke om å være motstandsdyktig og ville ha gjort en god jobb hvis markedene ikke beveget seg da han snakket. “Han vil ikke at markeder skal få panikk over at de går inn i en sakte økonomi,” sa Verridge. “Han kommer til å gå langs den linjen med å la spiret ligge på bordet samtidig som han tar opp ideen om fleksibilitet.” Referanseindeksen på 10 år for statskassen var 1,3424%, etter å ha nådd 1,375% etter Bullards kommentarer, den høyeste siden 12. august. Yenen falt 0,04% til 110,04. Blant varevalutaene steg dollaren 0,76% til 1,2682 mot den kanadiske dollaren og 0,51% til 0,7289 mot den australske dollaren. Volatiliteten i valutamarkedet ble lettere i forkant av Powells tale, med underforstått volatilitet mellom euro og dollar på et ukes lavpunkt. I mellomtiden går flere og flere sentralbanker rundt om i verden ut eller vurderer å gå ut av super lett imøtekommende politikk. Sør -Koreas sentralbank satte torsdag opp renten for første gang på tre år. Den vunnet ga imidlertid opp de første gevinstene til å falle 0,6% etter rally, noe som var velkjent. Virkningen av lavere oljepris på den kanadiske dollaren. Brent råoljeterminer lukket 1,18 dollar, eller 1,63%, til 71,07 dollar fatet. Looney brøt ikke 1,25 -nivået med amerikanske dollar på grunn av vekstforventninger, usikkerhet om det kommende valget i Canada og det siste fallet i råvarepriser, sa Verridge på State Street Global Markets. “Jeg ble sittende fast i varesalgene vi har sett nylig, fortellingen om lavere vekstforventninger – amerikanske vekstforventninger har falt – og Bank of Canada har ikke vært hauk,” sa han. ====================================================== == ====== Myntkurser 15:50 (1950 GMT) Beskrivelse RIC Siste US Pct Lukk Endring YTD Pct Bud Lav Bud Lav Forrige Endring Session Dollar Index 93.0610 92.8180 +0.27 % 3.423 % +93.0790 +92.8070 € /$1.1750$1.1772 -0.18% -3.83% + $ 1.1779 + $ 1.1746/$ 1.1746/yen 110.0400 110.0000 + 0.04% + 6.50% +110.2200 + 109.9250 €/yen 129.31 129.45 -0.11% + 1.88% +129.7600 + $ 129.2500/sveitsisk 0,918 % + 3,79% +0,9192 +0,9136 / $ 1,3698 $ 1,3764 -0,48% + 0,26% + $ 1,3767 + $ 1,3690 / CAD 1,2682 1,2590 + 0,76% -0,38% +1,2695 + 1,2587 AUD / USD 0,7239 $ 0,7275 -0,51% -5,91% + $ 0,7279 0,723 / Sveitsisk 1.0789 1.0754 +0.33% -0.17% +1.0805 +1.0750 EUR / GBP 0.8578 0.8551 +0.32% -4.02% +0.8584 +0.8551 NZD 0.6949 $ 0.6974 -0.36% -3.23% +$ 0.6976 +$ 0.6942 / USD / Norge 8.8325 8.7980 +45 % + 2,92 % +8.8400 +8.8030 EUR / Norge 10.3800 10.3690 +0.11% -0.83% +10.3933 +10.3520 USD / Sverige 8.7101 8.6809 +0.1 9% +6.27% +8.7293 +8.6777 EUR / Sverige 10.2357 10.2166 +0.19% +1.58% +10.2548 + 10.2221 (Rapportering av Herbert Lash, tilleggsrapportering av Sujata Rao i London, Kevin Buckland i Tokyo; Redigering: Kirsten Donovan, Emilia Sithole Mataris og Jonathan Otis)