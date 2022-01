RSC Anderlecht ble bøtelagt for å ha skjult mellomleddskommisjonen

500 37 500 kommisjonen ville vært forkledd som lønn for speidere, ifølge en avgjørelse fra tilsynsorganet. Brussel-klubben ble bøtelagt med 15 000 000,000, hvorav 10 000 er i kraft og 5 000 med ett års suspensjon. Anderlecht kan fortsatt anke til Belgian Sports Arbitration Court (CBAS). I henhold til FIFA-reglene har ikke klubber lov til å betale mellommenn som jobber for spillere under myndig alder.

Disiplinærkomiteen bemerket en rekke kompromisselementer, inkludert betaling av en «kindo fee» (quinto-kompensasjon) 1. oktober 2020, da spilleren allerede hadde vært i klubben i 2 år og ikke i 5 år i Belgia. Så speideren kan ikke komme på kontrakt.

Klubben, som hevder å ville bruke speidertjenester, sier den har blitt lurt. Anderlechts styre krevde også at avgjørelsen og saken ble holdt konfidensielt “på grunn av naturen”, men panelet nektet å etterkomme.

«Dette er en kontrakt inngått under tidligere sportsledelse (arbeidsgiver, red.anm. med Michael Versuren). RSCA insisterte på at det var i konflikt med andre parter og prøvde å få tilbake beløpet.