RTBF inviterer brukere til å sjekke kompatibiliteten til mottakerne deres

Belgisk Digital Terrestrial Television, kjent som TNT, er i ferd med å ta et nytt skritt ved å gå over til High Definition (HD), og dermed tilby bedre videokvalitet til seerne. RTBF, som kringkaster av DTT-kanalpakken i Wallonia-Brussels Federation, anbefaler sine brukere å sjekke kompatibiliteten til sine mottakere for å fortsette å motta kanalene sine gratis.

DTT er en populær og gratis måte å motta radio- og TV-programmer på i Belgia takket være digital overføring over bakkebaserte hertziske frekvenser. For øyeblikket, RTBF sender DTT på territoriet til Wallonia-Brussels Federationtilbyr en bukett sammensatt av 3 RTBF TV-kanaler (La Une, TipiK, La Trois) og BlickPunt til BRF, så vel som 5 RTBF-radiostasjoner (La Première, VivaCité, Tipik, Classic21, Musiq3) og BRF1-radioen.

I dag fortsetter RTBF sin digital overgang tilby til seerne overlegen videokvalitet takket være DVB-T2-standarden, som garanterer kringkastet i høyoppløsning. trinnet til DVB-T til DVB-T2 standard vil tillate denne forbedringen. I tillegg vil videokomprimeringsformatet som brukes være HEVC (H.265). Med ankomsten av 5G vil overføringen snart bli overført fra kanal 56, 55, 45 og 49 til kanal 42. Kanal 42 blir dermed den eneste tilgjengelige kanalen for den fransktalende delen av landet fra og med 1. september.