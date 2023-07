RTBF inviterer brukere til å sjekke kompatibiliteten til mottakerne deres

Belgias Digital Terrestrial Television, kjent som TNT, forbereder seg på å ta et nytt skritt ved å bytte til High Definition (HD) fra 17. juli, og dermed tilby bedre videokvalitet til seerne. RTBF, som kringkaster av DTT-kanalpakken i Wallonia-Brussels Federation, anbefaler at brukerne konsulterer kontoene til sine mottakere for å fortsette å motta kanalene deres gratis.

DTT er en populær og gratis måte å motta radio- og TV-programmer på i Belgia takket være digital overføring over bakkebaserte hertziske frekvenser. For øyeblikket, RTBF sender DTT på territoriet til Wallonia-Brussels Federationtilbyr en bukett sammensatt av 3 RTBF TV-kanaler (La Une, TipiK, La Trois) og BlickPunt til BRF samt 5 RTBF-radiostasjoner (La Première, VivaCité, Tipik, Classic21, Musiq3) og BRF1-radioen.

I dag fortsetter RTBF sin digital overgang tilby til seerne overlegen videokvalitet takket være DVB-T2-standarden, som garanterer kringkastet i høyoppløsning. trinnet til DVB-T standard til DVB-T2 vil tillate denne forbedringen. Videokomprimeringsformatet som brukes vil også være HEVC (H.265). Med ankomsten av 5G vil overføringen snart bli overført fra kanal 56, 55, 45 og 49 til kanal 42. Kanal 42 blir dermed den eneste kanalen som er tilgjengelig for den fransktalende delen av landet.

Hva innebærer dette?

For å fortsette å motta buketten, må DTT-brukere sjekke kompatibiliteten til mottakeren.

Hvordan sjekke mottakerkompatibilitet?

For å finne ut om TV-en er utstyrt med en T2 reseptor tilpasset mottak av ny teknologi, har DTT-brukere to alternativer:

Eller ha en fersk TV med integrert T2-mottaker

Eller de har en gammel TV uten T2-mottaker

Hvordan vet du om du har en T2-reseptor?

Brukere må skann UHF-båndet ditt og sørg for at mottakeren din dekoder HD-kanaler. I det motsatt tilfelledisse brukerne inviteres til få en DVB-T2-boks med HEVC-videodekompresjontilgjengelig i alle elektronikkbutikker (eller velg andre moduser for mottak av kanalene, for eksempel kabel-TV, satellitt eller Internett gjennom AUVIO).

RTBF oppfordrer alle belgiske DTT-seere til å forberede seg deretter for å fortsette å nyte kanalene og programmeringen. Av denne grunn inviteres DTT-brukere som ikke har T2-mottaker til å få mottakerboksen fra senest 17. juli og 31. august, datoen HD-sendingen skal være i full drift.