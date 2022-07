RTBF suspenderer Lionel Froissart for kontroversielle kommentarer etter Marc Dueus

RTBF var nok en gang i sentrum av en kontrovers etter at en konsulent fornærmet Lance Stroll midt under den østerrikske Grand Prix. Journalist Gaitan Vigneron, sjefkommentator for den fransktalende belgiske kanalen, møtte den kjente franske journalisten Lionel Froissart. Som spaltist for den franske avisen Liberation og nær Ayrton Senna tidligere, hadde han allerede kommentert løp med Vigneron de siste månedene.

Men Froissart skled i å fornærme kanadiske Lance Stroll, Aston Martin-sjåføren kvalifisert av journalisten. «autist» ! Cayden Vigneron prøvde å redde møblene ved å forelese sidemannen sin på lufta, men sistnevnte gjentok synspunktene sine. «Det er sant, ærlig talt.».

RTBFs reaksjon var umiddelbar da strømmen ble plukket opp av F1TV for franskspråklige kommentarer. Den offentlige kanalen indikerte at Froissart hadde blitt utestengt fra luften inntil videre, slik tilfellet var med Marc Dues etter hans kommentarer om Serena Williams under hennes besøk til Monaco Grand Prix i 2021.

«RTBF fordømmer på det sterkeste kommentarene som ble brukt av deres rådgiver Lionel Froissart under Østerrikes Grand Prix søndag 10. juli»Det bekrefter han i en pressemelding. «Å assosiere autisme med måten en pilot uttrykker seg på er upassende og helt i strid med våre verdier. Det vil bli gjennomført en intern etterforskning mot alle involverte. Målet er å forstå i detalj hva som kan ha ført til denne hendelsen. I påvente av resultater vil RTBF ikke lenger samarbeide med den aktuelle konsulenten inntil videre.»