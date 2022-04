RTL Belgia har fått ny sjef

De nye aksjonærene, DPG Media og The Rossel Group, har bestemt seg for å utnevne Guillaume Collard som ny administrerende direktør i RTL Belgium. «Guillaume Collard vil etterfølge Philippe DeLossen som bygde RTL Belgium til et ledende multimediaselskap innen nyheter, TV, radio og direktekringkasting.«Kan vi lese i en pressemelding.

Utnevnelsen av Guillaume Collard (37), som snart trer i kraft, er en del av ambisjonen om å akselerere den digitale transformasjonen av radio- og TV-kanaler i RTL Belgia og styre samarbeidet med de nye aksjonærene, Rossel Group og DPG Media. Guillaume Collard har en strategisk global visjon for TV og direktesending.

Siden 2016 har han hatt nøkkelposisjoner i mediegruppen Eleven Sports: administrerende direktør i BeLux, styremedlem og leder for rettighetsinnhenting og distribusjon ved Eleven Sports HQ. Før det hadde han ulike lederstillinger i Proximus og Belgacom, særlig som Head of Content Strategy.

Guillaume Collard skal lede RTL Belgium, selskapet som inkluderer TV-kanalene RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, radiostasjonene Bel RTL, Radio Contact, direktesendingstjenesten RTLplay, informasjonsplattformen RTL Info og annonseadministrasjonen IP Belgium.

«DPG Media og Roussell Group vil takke Philippe DeLossen for hans urokkelige engasjement og mange prestasjoner i løpet av hans tjue år lange karriere hos RTL Belgium.Uttalelsen konkluderte med at han forble direktør i selskapet i 12 måneder.