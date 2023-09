RTL Info – Inflasjon: bekreftelse av indeksering av inntektsskattetiltaket

Den franske regjeringen kunngjorde tirsdag at regjeringen vil øke ulike inntektsskattesatser med 4,8 % i 2024, for å unngå å straffe franskmenn som tjente på lønnsøkninger for å dempe inflasjonssjokket.

«Jeg forsikrer deg om at vi vil indeksere inntektsskattemålet til inflasjon, dvs. 4,8 %.«, sa han på LCI-kanalen. I møte med inflasjonen, som forventes å nå 4,9 % i 2023 i henhold til regjeringens prognoser, har noen selskaper gått med på å heve lønningene, som sannsynligvis vil falle innenfor rammen av inntektsskatten for ansatte som så langt ikke har vært tilstrekkelig til å bli underlagt. . Ved å øke grensen for inntektsskatt med 4,8 %, tidligere satt til €10 777 av årlig inntekt, unngår regjeringen «Å se 320 000 ansatte falle inn i inntektsskatt«, ifølge Bruno Le Maire. «Dette representerer nesten 6 milliarder euro i statsbudsjettunderskudd, så det er en veldig stor innsats, men en vellykket innsats, for alle de som våkner om morgenen, jobber og lar oss få disse økonomiske resultatene.Ministeren understreket at han må legge fram forslaget til budsjett for 2024 innen utgangen av neste september. Regjeringen har allerede økt størrelsen på selvangivelsen 2023 på 2022-inntekt med 5,4 %. I henhold til gjeldende parentes kan franskmennenes inntekt beskattes med 0 % (hvis mindre enn € 10 777 per år), 11 % (mellom € 10 778 og € 24 478 av årlig inntekt), 30 % (mellom € 27 479 og € 78.570), 41 % (mellom €78.571 og €168.994) eller 45 % (over €168.994).