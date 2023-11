RTL Info – Vi forklarer: nøyaktig hva du trenger å vite om å pensjonere seg i Luxembourg

I Luxembourg er en arbeiders pensjonering basert på de berømte «tre søylene». Vi viser deg det du trenger å vite for å få mest mulig ut av pensjonen din.

Hvis du jobber i Luxembourg, har du sannsynligvis allerede hørt om pensjonisttilværelsen. Det er tre av dem. Men hvis du ikke forstår noe, ikke bekymre deg, RTL Nyheter Forklarer alt for deg.

Den første søylen: pensjonering fra trygd

Derfor er det luxembourgske pensjonssystemet viktig Tre søyler. Og du vet allerede den første: Dette er pensjonen som hver arbeidstaker må bidra til, og som trygden skal betale. Når vi snakker om pensjonering, er denne pilaren det vi generelt tenker på.

Bidrag trekkes fra bruttolønnen din (samt fra din arbeidsgiver og direkte fra staten) for å finansiere Folketrygden. På solidaritetsprinsippet bidrar du på vegne av nåværende pensjonister, og fremtidige arbeidstakere vil bidra på dine vegne når du går av med pensjon.

Denne første søylen er obligatorisk. Det er det arbeidstakere er avhengige av for å ta seg en pause etter å ha bidratt i 40 år. Det er også denne pilaren som vekker bekymring når grensearbeidere nevner den (falske) forpliktelsen til ti års bidrag i Luxembourg.

Med 40 års heltidsinnskudd kan en arbeidstaker kreve å motta minst €2 219,71 (fra 1. september 2023).

Den andre aksen: tilleggsplanen

Den andre søylen faller på din arbeidsgiver! Faktisk kan han forberede seg Supplerende pensjonssystem. Han vil kunne gi deg bidrag som tilsvarer en fast prosentandel av lønnen din. Da kan du legge til deler av lønnen din hvis du ønsker det.

med Skattefordel: Opptil €1200 i bidrag kan trekkes fra din skattepliktige inntekt hvert år. Eller tilsvarende en frivillig betaling på €100 per måned.

Ved uttreden av kontrakten er fordeler fritatt for skatt i Luxembourg fordi de betales av arbeidsgiveren ved innreise. På den annen side kan en grensearbeider bli skattepliktig i sitt bostedsland (en skatteavtale forhindrer dette scenariet i for eksempel Belgia).

Den tredje søylen: alderdommens regel

Til slutt er det en tredje søyle, som også er valgfri: en søyle Redder alderdommen. Som arbeidstaker, grensearbeider eller bosatt kan du inngå en kontrakt av denne typen med en bank- eller forsikringsinstitusjon i Luxembourg.

Også her knytter staten det til en skattefordel: opptil €3200 i bidrag kan trekkes fra din skattepliktige inntekt hvert år (€6400 per år for ektepar). På én betingelse: at kontrakten varer i minst ti år. På slutten av kontrakten vil utbetalingen skje i ulike former (hovedstol, livrente eller årlig uttak) og med ulike men fordelaktige skatter som starter ved fylte 60 år.