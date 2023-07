RTL-informasjon – Høy varme: Har telefonens batteri tappet raskere nylig? Det er normalt

Brennende temperaturer kan tømme og redusere levetiden til smarttelefonens batteri.

Hvis du har lagt merke til at telefonens batteri tømmes raskere enn vanlig de siste dagene, kan det være fordi enheten er for varm. Hvis batteriene blir for varme, jobber de hardere for å fungere, noe som tømmer dem raskere. Vedvarende varme kan også redusere batterilevetiden til enheten din.

Mange smarttelefoner har innebygde mekanismer som begynner å begrense bruken av telefonen når det blir for varmt. Apples iPhones begynner for eksempel å deaktivere visse funksjoner for å forhindre at telefonen jobber for hardt i varmen, noe som vil øke batteritemperaturen.

«iOS- og iPadOS-enheter har innebygde sikkerhetstiltak for å forhindre overoppheting,» sier Apple. «Hvis temperaturen inne i enheten din overstiger det normale driftsområdet, vil enheten beskytte de interne komponentene ved å prøve å regulere temperaturen.»

Hos Samsung forklarer vi at: «i denne situasjonen kan telefonen slå seg av, lukke programmer, stoppe ladingen midlertidig og/eller redusere intensiteten på skjermen.»

Med temperaturer som forventes å nå 35 °C og høyere andre steder, kan telefonens batteri bli satt på prøve hvis du ikke tar skritt for å holde enheten kjølig.

Overoppheting kan også redusere batterilevetiden til telefonen.

Hold telefonen kjølig for å bevare den

For det første, ikke la telefonen ligge ute i lengre perioder, i direkte sollys eller i en bil. Det anbefales at du lukker alle programmer som får telefonen til å fungere, for eksempel kameraer, spill og GPS, når telefonen utsettes for direkte sollys.

Lukk strømmeapper og koble fra Bluetooth-enheter som hodetelefoner. Slå av Wi-Fi, reduser skjermens lysstyrke og fjern alle unødvendige apper eller filer som kan rote til telefonen din. Du kan også vurdere å slå av telefonen en stund hvis du kan.

Oppbevar telefonen på et kjølig sted. Vent til den er avkjølt før du bruker den igjen.