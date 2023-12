RTL Infos – Eiendom: Hvorfor fallende priser ikke var nok til å gjenopplive markedet

2023 har vært et vanskelig år for eiendomssektoren og mange har lidd som følge av dette. Selv om det var forventet, hadde ikke prisfallet ønsket effekt.

Hus- og leilighetsprisene falt kraftig i løpet av 2023 i Luxembourg. Et direkte resultat av stigende renter. Men hvis noen var glade for å se prisene falle for første gang på 15 år, ble de raskt skuffet.

I virkeligheten, Etter hvert som prisene gradvis falt, tredoblet rentene seg Nå nivåer på rundt 5 % ved utgangen av 2023. Dette er en økning som førte til en nedgang i kjøpekraften til familier som forberedte seg på å kjøpe eller investere i eiendom.

Eksperter beregner Lånekapasiteten har falt til 30 % siden den første økningen i ECBs styringsrenter. Det er klart at en husholdning som kunne låne 1 million euro i 2022 så denne kapasiteten redusert til 700 000 euro. Nok til å fraråde mer enn én. Spesielt i lys av den ustabile atmosfæren vi lever i gjennom hele året.

I fjor spådde noen økonomer at rentene ville falle allerede våren 2023. En spådom som ikke er bekreftet da den har svingt mellom 4 og 5 % i løpet av året. Ettersom prisene fortsetter å stige og prisene ikke synker Derfor bestemte mange seg for å utsette eiendomsprosjektet sitt.

Dette gledet åpenbart ikke landets utviklere og byggherrer som så de få gjenværende kjøperne vende seg til det eksisterende markedet. Mens noen gikk konkurs og andre solgte varene sine, bestemte store merker seg for å spille for tid. Nok til å holde VEFA-prisene på et høyt nivå.

Tall utstedt av Habitat-observatoriet vitner om dette. Til tross for den betydelige nedgangen i aktiviteten i nybyggsektoren (-59,9 %), falt prisene «bare» med 7,7 % for off-plan leiligheter mellom tredje kvartal 2022 og tredje kvartal 2023.

Til sammenligning falt eksisterende leilighetspriser i gjennomsnitt med 12,3 % i samme periode. Når det gjelder eksisterende boligpriser, falt de med 18,7 %, ifølge Housing Observatory. Til tross for denne generelle nedgangen er det tydelig at markedet ikke har kommet seg.

Aktiviteten var på det laveste nivået i tredje kvartal 2023, og dette ser ikke ut til å ha blitt bedre ved utgangen av året. Nå er leiemarkedet på vei oppover. Gode ​​nyheter for utleiere, men ikke for leietakere som har sett leieprisene øke betydelig siden andre kvartal 2022.

Sektoren er nå under press og husleiene har nådd rekordnivåer. Dette er også en reell bekymring for landet siden den gang Gjenoppretting vil sannsynligvis ikke skje i morgen.