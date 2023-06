RTL Infos – Eiendom: Prisnedgangen i Luxembourg må fortsette

Prisene går ned i eiendomsmarkedet i Luxembourg. En trend som bør fortsette de neste månedene. forklaringer.

Fallende eiendomspriser har skapt overskrifter flere ganger de siste månedene. Og med god grunn har det ikke skjedd på nesten 15 år.

Så langt har vi ikke hatt noe annet valg enn å henvise til de annonserte prisene for å anslå prisfallet. Ting endret seg denne tirsdagen med utgivelsen av de siste tallene fra Boligvakten.

Dette er veldig konkrete data fordi OH er avhengig av dokumentasjonsarbeid for å bestemme gjennomsnittene. Det bekrefter også trendene atHome-gruppen har annonsert de siste ukene.

De lavere salgsprisene er bekreftet i den siste utgaven av Observatoire de l’habitat. indikerer Samlet prisnedgang på 1,5 % over 12 måneder. «Nedgang drevet av eksisterende boliger (-4,3 % over tolv måneder)«Kan vi lese?

Hvis merknaden er mindre uttalt på leiligheter i VEFA (-0,4%) eller vi til og med ser en liten økning i eksisterende leilighetspriser (+0,4%), Habitat Observatory bekrefter at lavere priser «Sterk i kvartalet sammenlignet med fjerde kvartal 2022«.

Og det er ikke alt fordi Dette prisfallet er ledsaget av et kraftig fall i aktivitet. Ikke overraskende er det hardest rammede segmentet leilighetssektoren utenfor plan: – 72,5 % sammenlignet med første kvartal 2022. Når det gjelder eksisterende leiligheter (-41,5%), hus (-42,9%), eller til og med bebygde tomter (-41,4%), er ikke situasjonen bedre.

En tilstand som ikke bør forbedres i de påfølgende månedene. Faktisk, på Habitat Monitor, forkynner de fallende prisindikatorene at «de Den synlige nedadgående syklusen i dokumentasjonsarbeidet bør fortsette i andre og tredje kvartal 2023Vi forventer også at leilighetsprisene vil falle med rundt 7,2 % og 4,7 % for boliger.

Husk at i mai annonserte Den europeiske sentralbanken (ECB) en ny renteøkning. En beslutning som igjen bør påvirke lånekapasiteten til potensielle kjøpere. Derfor er det sannsynlig at prisnedgangen vil fortsette de neste månedene.

Leieøkningene fortsetter

Selv med lavere priser i salgsmarkedet, Husleiene begynner å stige noen måneder siden.

I første kvartal 2023 kom den + 11,1 % sammenlignet med første kvartal 2022. Boligobservatoriets indikatorer viser en økning på 2,6 % bare i første kvartal 2023.

å heve «Mye høyere enn inflasjonenMerknader Oh. Heldigvis , Husleie under leieperioden påvirkes ikke Med denne sterke økningen for øyeblikket, bekrefter Julien Lequeron, forsker ved Lesser.